Twitter'dan sonra bir kötü haber daha! Binlerce kişi etkilenecek: Facebook, Instagram, Whatsapp...

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın, 44 milyar Dolar karşılığında Twitter’ı satın almasının ardından şirket, dı. Atılan adım büyük tepki çekti. Çalışanlar işten çıkarılmanın geç haber verilmesinden dolayı Twitter yönetimine dava açtı.



TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNE BİR KÖTÜ HABER DAHA



Twitter'daki durumun yankısı dünya çapında devam ederken teknoloji sektörünü sarsacak bir haber daha geldi. Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'nın binlerce kişi işten çıkarmaya hazırlandığı duyuruldu.



BİNLERCE KİŞİYİ ETKİLEYECEK



Wall Street Journal gazetesi, işten çıkarmaların çarşamba günü açıklanacağını duyurdu ve bu durumdan binlerce kişinin etkileneceğini duyurdu.



Meta haberi doğrulamayı reddetti ancakMeta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından geçen ayın sonlarında yapılan bir açıklama yeniden gündeme geldi:



"2023'te yatırımlarımızı yüksek öncelikli alanlara odaklayacağız .Bu, bazı takımların büyüyeceği, diğer takımların çoğunun ise gelecek yıl boyunca sabit kalacağı veya küçüleceği anlamına geliyor."



18 YIL İÇİNDEKİ İLK BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞTEN ÇIKARMA OLACAK



87 bin çalışanı olan şirketin personele önemli olmayan seyahatlerini iptal etmeleri yönünde talimat verdiği konuşuluyor. İddialar doğru ise söz konusu işten çıkarmalarşirketin 18 yıllık tarihindeki ilk büyük ölçekli toplu işten çıkarma olacak.



İNANILMAZ DÜŞÜŞ



Şirket geçtiğimiz günde yaptığı açıklamada son üç ayda 3,7 milyar dolar zarar ettiğini kabul etmişti.Facebook hisseleri geçtiğimiz hafta yüzde 23 değer kaybetti, şirketin piyasa değeri de 270 milyar dolara indi.



Şirketin değeri bir yıl önce1 trilyon doların üzerindeydi.



AMAZON VE LYFT DE ALARMDA



Çalışanlarının aylardır kovulma korkusu yaşadığı iki dev şirket Amazon ve Lyft'te de durum çok iç açıcı değil.



Araç uygulaması Lyft çalışanlarının yüzde 13'ünü işten çıkarmaya hazırlanırkene-ticaret devi Amazon işe alımları geçici olarak dondurdu.