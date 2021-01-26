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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 26.01.2021 - 18:59 | Son Güncelleme:

Twitter'dan dikkat çeken hamle! Trump'ın yakınının hesabı askıya alındı

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Twitter'dan dikkat çeken hamle! Trump'ın yakınının hesabı askıya alındı
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Sosyal medya platformu Twitter, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen, "My Pillow" isimli şirketin üst yöneticisi (CEO) Mike Lindell'in hesabını "seçimlerle ilgili dezenformasyon yaydığı" gerekçesiyle süresiz askıya aldı.

Twitter'ın yazılı açıklamasında, Lindell'in, Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını iddia ederek, seçimler hakkında dezenformasyon yaydığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle, Lindell'in yaklaşık yarım milyon takipçisi bulunan kişisel hesabının süresiz askıya alındığı kaydedildi.

Twitter, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Trump'ın kişisel hesabını da süresiz askıya almıştı.

"ABD ESKİ BAŞKANI TRUMP'IN OFİSİ" KURULDU

Öte yandan, 20 Ocak'ta görev süresi biten Trump, Florida eyaletinde "ABD Eski Başkanı Trump'ın Ofisi" isimli bir ofis kurdu.

Ofisten yapılan açıklamada, "Bu ofis, Trump'ın yazışmalarından, açıklamalarından, programlarından ve resmi eylemlerinin yönetiminden sorumlu olacaktır." ifadesine yer verildi.

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