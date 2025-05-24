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Twitter'a erişim sorunu düzeldi

Güncelleme Tarihi:

#Twitter#X#Sosyal Medya Platformu
Twittera erişim sorunu düzeldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 15:46

Sosyal medya platformu X'de (eski adıyla Twitter) erişim sorunu yaşandığı bildirildi. Kullanıcıların, X uygulamasına erişim sağlamakta güçlük çektiği ifade edildi. Yaklaşık 2 saat süren kesintinin ardından sosyal medya platformuna yeniden erişim sağlandı.

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Sosyal meyda platformu X'te erişim sorunu yaşandığı bildirildi.

Kullanıcılar, sosyal medya platformunun internet sitesine ve mobil uygulamasına erişim sağlamakta güçlük çekti.

Down Detector verilerine göre, eski adıyla Twitter olarak bilinen platformadaki kesinti saat 15:13 sularında başladı.

Twittera erişim sorunu düzeldi

Erişim sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 2 saat süren kesintinin ardından sosyal medya platformuna yeniden erişim sağlandı.

44 MİLYAR DOLARA SATILDI

Tesla ile SpaceX'in CEO'su ABD'li milyarder Elon Musk, 2022 yılında sosyal medya platformunu 44 milyar dolar karşılığında satın aldı. 

Musk, önce sosyal medya platformundan 3 milyar dolarlık hisse almış, daha sonra ise platformun tamamına sahip olmuştu. 

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Musk, Twitter'ın adını ve logosunu değiştererek X yapmış ve "Kuş artık özgür" açıklamasında bulunmuştu.

Musk ayrıca, ifade özgürlüğünün öneminde değinerek platformun kendi yönetimindeyken daha özgür olacağını savunmuştu.

Twittera erişim sorunu düzeldi

SİBER SALDIRI YAŞANMIŞTI

Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te, 10 Mart günü uzun süreli erişim sorunu yaşandı.

Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesintinin New York yerel saatiyle sabah 06:30 civarında yaşandığı belirtildi.

Takip sitesine göre, sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 09:40 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve 40 bin civarında kullanıcı, X hesaplarının çalışmadığını bildirdi.

Söz konusu kesintinin daha çok ABD'nin doğu yakasında New York, Boston ve batı yakasında Los Angeles gibi nüfusu yoğun olan şehirlerde yaşandığı tespiti paylaşıldı.

Musk, sabah saatlerinden itibaren X'te yaşanan sorunun "siber saldırı" kaynaklı olduğunu söyledi.

X'teki resmi hesabından paylaşım yapan Musk, "X'e karşı büyük bir siber saldırı oldu." ifadesine yer verdi.

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"Her gün saldırıya uğruyoruz ancak bu çok fazla kaynaktan yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke buna dahil oldu." diyen Musk, konuyu takip ettiklerini belirtti.

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#Twitter#X#Sosyal Medya Platformu

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