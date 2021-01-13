Twitter sağcı, komplocu QAnon grubunu hedef aldı

Twitter’dan yapılan açıklamada, askıya alınan hesapların QAnon ile bağlantılı “zararlı içerikler” paylaştığı belirtildi. Aşırı sağcı QAnon, ABD Başkanı Trump’ın “şeytana tapan pedofillere karşı mücadele verdiğini” savunuyor.

ABD Kongresi’nin Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Twitter, Başkan Donald Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı. Kongre’yi basanların arasında QAnon komplo teorilerinden etkilenen kişiler de olduğu belirtilmişti.