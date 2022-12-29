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Twitter dünya çapında çöktü

Güncelleme Tarihi:

#Twitter#Sosyal Medya #Elon Musk
Twitter dünya çapında çöktü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 07:04

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk’ın satın almasının ardından gündemden düşmeyen Twitter, bu sefer de dünya çapında kullanıcıların siteye giriş yapmakta yaşadığı sıkıntı ile konuşuluyor.

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Çarşamba gecesi TSİ gece 3:00 itibarıyla sorun yaşanan sosyal medya sitesi dünya çapında çöktü. Kullanıcılar siteye giriş yapmakta sorunlar yaşadığını aktardı.

Sitede yaşanan sorun, Elon Musk'ın ABD'nin Sacramento şehrindeki veri merkezlerinden birini kapattığını açıkladıktan sonra geldi.

Cumartesi günü bir tweet atan Musk, veri merkezini kapatmasına rağmen Twitter'ın sorunsuz çalıştığını belirtmişti. Musk'ın giderlerini kesmeye çalıştığı şirket yaşanan sorun ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İnternet trafiğini takip eden site Downdetected.com sorunun daha çok mobil uygulamadan ziyade internet sitesinde yaşandığını raporladı.

Bir saat içinde 10 bin kullanıcı siteye giriş yapmakta sıkıntı yaşadıklarını bildirdi.

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Londra merkezli küresel internet erişimini takip eden Netblocks, Twitter’ın mobil uygulaması ve bildirimler gibi özelliklerin kullanılmasında uluslararası problemler yaşandığını ifade etti.

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Bazı kullanıcılar ise Twitter’a halen girebilirken kimileri girmeye çalıştığında uyarıyla karşılaştı.

Twitter’ın yaşadığı teknik sorunlarda Musk’ın satın almasından sonra çok sayıda platform çalışanının işten kovulmasının rol oynayıp oynamadığı merak ediliyor.

Musk’ın platformun başına geçtiği ilk hafta 7.500 kişi kovuldu. En büyük işten çıkarmaların insan hakları, makine öğrenimi etiği, kürasyon, iletişim ve erişim departmanlarında yaşandığı belirtildi.

Bu ayın başında Musk yaptığı anket sonucunda Twitter CEO’luğu görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

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#Twitter#Sosyal Medya #Elon Musk

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