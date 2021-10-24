Twitter algoritması sağcı çıktı

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1 Nisan ve 15 Ağustos 2020 tarihleri arasında; Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, İspanya, İngiltere ve ABD’den siyasi partilerle haber kuruluşlarının milyonlarca paylaşımını inceleyen şirket, algoritmasının liberal görüşlerden ziyade daha muhafazakâr ve sağcı içerikleri güçlendirdiğini belirledi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Şirketten yapılan açıklamada, bu durumun sebebinin bilinmediği, “bunun cevabı daha zor bir soruyu ortaya çıkardığı” ifade edilerek bir sonraki adımın bu fenomenin arkasındaki nedeni bulmak olduğu kaydedildi. Ancak araştırmacılar farkın, siyasi partilerin platformda takipçilerine ulaşmak için kullandıkları farklı stratejilerden kaynaklanabileceğini ifade ettiler.

TRUMP AKSİNİ İDDİA EDİYORDU

Söz konusu bulgularının aksine eski ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca Twitter’ı sağcı sesleri susturmakla suçlamıştı. Bu arada araştırma kapsamındaki ülkeler içinde yalnızca Almanya’da, Twitter kullanıcılarının sol içerikleri sağ temalı mesajlardan daha fazla gördüğü belirlendi. İngiltere’de ise sağ politikacıların tweet görünürlüğü, liberal rakiplerinden önemli ölçüde fazla oldu.