TV’lerde yıkım ve ölüm yok... İsrailliler Gazze’de ne yaşandığını bilmiyor

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Amerikan Wall Street Journal gazetesi, 7 aydır Gazze’de devam eden yıkıcı savaşın İsrail medyasında nasıl ele alındığını inceledi. İsrailliler TV’de ateşkes ve rehine görüşmeleri, İsrail’in askeri kayıpları, savaş alanı analizleri ve Hamas’ın 7 Ekim saldırısına ilişkin haberleri izliyor. Ancak kanallar, Gazze halkının ne durumda olduğuna dair haberlere neredeyse hiç yer vermiyor. İsrailliler, televizyonda Gazze’de hayatını kaybeden Filistinlilere dair neredeyse hiç görüntü olmadığını anlatıyor. İsrail Demokrasi Enstitüsü’nün nisan ayında yaptığı bir ankete göre, İsraillilerin neredeyse üçte ikisi, “Gazze’deki yıkıma ilişkin çok az görüntü gördüklerini veya hiç görmediklerini“ belirtiyor. Çoğu insanın gündeme ilişkin bilgileri sosyal medyadan aldığı ABD ve Avrupa’nın aksine, televizyon İsrail’de hâlâ çok büyük bir rol oynuyor; İsraillilerin dörtte üçü esas bilgi kaynaklarının televizyon olduğunu belirtiyor.