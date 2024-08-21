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Tuvaletini yaparken 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı

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#Tayland#Piton#Hastane
Tuvaletini yaparken 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 20:35

Tayland'da bir kişi, evinin tuvaletini kullandığı sırada klozetin içinden çıkan 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı.

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Güney Asya ülkesi Tayland'da geçtiğimiz günlerde evindeki tuvalete kullanan bir kişiye, klozetin içinden çıkan piton saldırdı.

YILANI TUVALET FIRÇASIYLA ÖLDÜRDÜ

Yılan eliyle yakalayıp klozetten çıkarmaya çalışan Thanat Thangtewanon isimli ev sahibi, başarılı olamayınca yılanı tuvalet fırçasıyla öldürdü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Komşuları tarafından hastaneye kaldırılan Thanat’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tuvaletten çıkartılan 3,5 metrelik yılanın zehirsiz bir piton türü olduğu tespit edildi.

'NİYETİM YILANI ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ'

Thanat, yaptığı açıklamada, niyetinin yılanı öldürmek olmadığını, ancak ısırıldığı için korktuğunu ve bir an önce hastaneye gitmek istediğini ifade etti.

Thanat, ayrıca sağlık durumuna ilişkin, yapılan kan testlerinin temiz olduğunu, yalnızca ısırık nedeniyle vücudunda yara oluştuğunu belirtti.

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#Tayland#Piton#Hastane

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