Tuvalet mizahının favorisi de Obama

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD’nin 44’üncü başkanı seçilen Barack Obama, Katalanların "caganer" geleneğinden de nasibini aldı.

İspanya’nın kuzeydoğusunda yaşayan Katalanlar, yüzyıllardır her Noel’de, o yılın yurtiçinde ve yurtdışında en ünlü isimlerini pantolonlarını indirmiş halde tuvalette gösteren seramik bibloları birbirlerine hediye ediyorlar. Uğur ve bereket getirdiğine inanılan bu biblolara "caganer" deniyor.



Bir "caganer" yapımcısı olan Ana Maria Pla, bu yılın en çok satan figürünün Obama olduğunu söylüyor. Pla, "Bu bir şaka değil. Tam tersine, hedef alınan kişiye veya olaya bir saygı niteliğinde" diyor. Pla’nın Barcelona’daki fabrikasında her yıl 30 bin caganer üretiliyor.