Tutuklu Ürdün prensi Hamza’dan Kral’a mektup

Ürdün Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamada Prens Hamza’nın (41), Kral Abdullah’a destek ve bağlılığını ilan ettiği bir mektubu imzaladığı belirtildi. Mektupta Prens’in, “Kendimi majesteleri Kral’ın ellerine teslim ediyorum. Anayasa’ya bağlı kalacağım ve her zaman Kral ve onun Veliaht Prens’ine destek ve yardımcı olacağım. Ülkemizin çıkarları diğer tüm düşüncelerin üzerinde olmalıdır. Hepimiz Kral’ın ülkemizi ve ulusal çıkarlarımızı korumak için gösterdiği çabanın arkasında olmalıyız” dediği iddia edildi.

Prens Hamza’nın söz konusu mektubu imzaladığı yönündeki duyuru, Kral’ın amcası Prens Hasan ile görüşmesinden hemen sonra geldi. Mektubun ilanından önce Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Kral 2’nci Abdullah’ın meseleyi Prens Hamza ile görüşmeyi kabul ettiği aktarılmış, sorunun aile içinde çözülmesini isteyen Kral’ın, amcası Prens Hasan’ı müzakere için görevlendirdiği kaydedilmişti.

Bu gelişmeden önce bir ses kaydı paylaşan Prens Hamza, Genelkurmay Başkanı Yusuf Huneiti’nin talimatıyla ev hapsinde olduğuna işaret ederek, “Şu an gerilimi tırmandırmak istemiyorum ama, elbette, ‘dışarı çıkamazsın, tweet atamazsın, insanlarla iletişim kuramazsın, sadece aile üyelerini görebilirsin’ şeklindeki emirlere itaat etmeyeceğim. Genelkurmay Başkanı’nın gelip de bunları söylemesi bence kabul edilemez bir şey” ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞMEYİ KAYDETMİŞ

Prens Hamza ayrıca, Huneiti ile görüşmesini kaydettiğini, kaydı arkadaşları ve ailesine ilettiğini anlatmıştı. Ürdün Dışişleri Bakanı da Prens Hamza’nın görüşmeyi kayda aldığını ve yabancı kaynaklara servis ettiğini doğrulamıştı.

İNTERNET KESİLDİ

Bu arada Fransız AFP’nin haberine göre, Prens Hamza ve birçok kraliyet ailesi mensubunun yaşadığı başkent Amman’ın lüks Dabouq bölgesi sakinleri, bölgede iki gün boyunca internet bağlantısının kesildiğini söyledi. Prens Hamza da internet ve telefon hattının kesildiğini bildirmişti. Öte yandan ABD merkezli haber sitesi Axios, Ürdün yönetiminde, dış güçlerle birlikte ülkenin güvenliğini hedef alan bir takım faaliyetlere karışmakla suçlanan Prens Hamza’nın İsrailli iş adamı Roy Shaposhnik’ten yardım aldığına inanıldığını iddia etti. İsrail istihbaratı ile bağlantılı olduğu iddialarını reddeden Shaposhnik’in, arkadaşlık ilişkilerinden dolayı Prens Hamza ve ailesine yardım teklif ettiğini kabul ettiği belirtildi.

‘KÖTÜ BİR İFTİRA’

Kral Hüseyin’in dördüncü eşi ve Prens Hamza’nın annesi olan Amerikan asıllı Ürdün Kraliçesi Nur, oğlunun yabancı güçlerle mevcut iktidara darbe planladığına yönelik iddiaların ‘kötü bir iftira’ olduğunu söyledi. Kraliçe Nur, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “doğruların ve adaletin yerini bulması için dua ettiğini” belirtti.

Ülkeyi 50 yıl yönettikten sonra 1999’da vefat eden ve hâlâ Ürdün’de sevilen bir figür olan Kral Hüseyin’in Kraliçe Nur’dan doğma Prens Hamza’ya özel önem verdiği biliniyordu. Kral, ölüm döşeğinde Hamza’nın veliaht ilan edilmesini vasiyet etmişti. Ancak Kral Abdullah, veliahtlık unvanını üvey kardeşinden alıp oğluna verdi.

ERDOĞAN, KRAL ABDULLAH’LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile telefonla görüştü. Erdoğan ile Abdullah arasındaki görüşmede Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Söz konusu görüşme, Kral 2’nci Abdullah’ın üvey kardeşi, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ile 20 kişinin ‘ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle’ gözaltına alındığını bir dönemde gerçekleşti.

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