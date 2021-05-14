Tuttuğu balığın ağzını açınca şoka uğradı! Mavi gözlü uzaylı gibi..

Daily Mail'de yayınlanan bir haber ve habere ait fotoğraflar gören herkesi dehşete düşürdü. Güney Afrika Cape Town Agulhas Burnu yakınlarında balık tutan Don Marx, tuttuğu marangoz balığının ağzını açtığında gördükleri yüzünden adeta dehşeti yaşadı.

Deniz biyolojisi öğrencisi olan ve sık sık çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan genç adam tuttuğu 3 kiloluk marangoz balığının ağzında dil yiyen biti adı verilen bir parazitle karşılaştı. Deniz biyolojisi üzerine eğitim alan Marx, daha önce bu parazitleri duymuştu ama vahşi doğada hiç görmemişti, bu yüzden de bu anı belgelemek için bir fotoğraf çekti.

Ancak çektiği fotoğrafı Kuzey Batı Üniversitesi'nde bir zoolog olan Profesör Nico Smit'e gönderdikten sonra, bu parazit türünün daha önce hiç fotoğraflanmadığını öğrendi ve bir ilke imza atmaktan büyük mutluluk duydu.

''GÖZ GÖZE GELDİĞİMİZ AN DEHŞETE KAPILDIM''

"Bir deniz bilimcisi olarak ve küçük yaşlardan beri balık avladığım için, balıklar ve köpekbalıkları üzerinde yaşayan parazitleri görüyordum." diyen Marx, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu özel dil yiyen bit türü sadece marangoz balıklarını ev sahibi olarak kullanıyor ve yıllardır bilim adamlarından kaçıyor. Bu mavi gözlü uzaylının bana baktığını gördüğüm an dehşete kapıldığımı söylemeliyim. Yavaşlamamıza ve etrafımıza bakmamıza izin verdiğimizde, doğa bize tüm sihrini açığa çıkarır." SADECE BİR BALIK TÜRÜNÜ HEDEF ALIYORLAR

Haberde verilen bilgiye göre, dil yiyen bitler on yıllardır biliniyor, ancak yalnızca son yıllarda yaşam döngüleri ve davranışları hakkında kapsamlı çalışmalar başlatıldı. Tüm dil yiyen bit türlerinin, okyanusta sürüklenerek ve tutunacak balıkları arayan erkek olarak hayatlarına başladığı tahmin ediliyor.

Şu ana kadar 280'den fazla bit türü tespit edilmiş olan her bir bit türü, yalnızca bir balık türünü hedef alıyor gibi görünüyor.

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