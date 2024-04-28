Tutankamon’un laneti çözüldü

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Bilim insanı Ross Fellowes, eski Mısır metinlerinde firavunların mezarını açan kişilerin, hiçbir doktorun teşhis edemeyeceği bir hastalıktan öleceğini yazdığı için ‘firavunun laneti’ olarak değerlendirilen ölümlerin arkasında biyolojik bir sebep olabileceğini bildirdi. Fellowes, Journal of Scientific Exploration’da geçen ay kaleme aldığı makalede, söz konusu ölümlerin sebebinin, mumya yapılırken kullanılan ve tabutun içerisine yerleştirilen, uranyum içeren doğal elementlerden kaynaklanan radyasyon zehirlenmesi olduğunu belirledi. Çalışmada, mezar kalıntılarında Giza’da iki yerde ve Sakkara’daki birkaç yeraltı mezarında yüksek radyasyon seviyelerinin görüldüğü aktarıldı.

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22 ARKEOLOG GİZEMLİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

Mısır firavunu Tutankamon’un mezarı 1922 yılında İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından keşfedildi. Carter ile birlikte lahiti açan 22 arkeolog birkaç yıl içinde gizemli şekilde öldü. Bugüne kadar arkeologların gizemli ölümünün bir tür ‘lanet’ sebebiyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimali değerlendiriliyordu. Carter, vücudun mikroplarla savaşan bağışıklık sistemini etkileyen Hodgkin lenfoması ile uzun bir mücadelenin ardından 1939’da kalp krizinden hayatını kaybetti. Keşifte bulunan bir diğer isim olan Lord Carnarvon da keşiften beş ay sonra kan zehirlenmesinden öldü.