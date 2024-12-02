Tusaş saldırısında ismi geçiyordu: İtalya'da tutuklandı

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İtalyan basını, 50 yaşındaki Türk vatandaşı Velat Çetinkaya'nın Ciampino kentinde tutuklandığını duyurdu.

La Repubblica gazetesinde yer alan haberde, Çetinkaya'nın, 23 Ekim'de Ankara'da Türk Havacılık Sanayi AŞ'ye düzenlenen hain terör saldırısının arkasındaki isim olduğu düşünüldüğü belirtildi.

Tüm Avrupa'da arandığı belirtilen haberde, Çetinka'ya'nın Alman makamları tarafından terörizmle suçlandığı ve 2022 yılında Stuttgart mahkemesinin tutuklama emri çıkardığı ifade edildi.

İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan habere göre, İtalyan polisi, Çetinkaya'yı günlük kiralık dairede yakaladı. Çetinkaya daha sonra, mahkemeye çıkarılmak üzere Interpol eşliğinde Roma Temyiz Mahkemesi'ne götürüldü.

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen hain terör saldırısında, 5 vatandaşımız şehit olmuş, 22 vatandaşımız da yaralanmıştı.