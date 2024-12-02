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Tusaş saldırısında ismi geçiyordu: İtalya'da tutuklandı

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#İtalya#Polis#Türk
Tusaş saldırısında ismi geçiyordu: İtalyada tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 11:37

İtalyan haber ajansı ANSA ve İtalyan gazetesi La Repubblica, 50 yaşındaki Türk vatandaşı Velat Çetinkaya'nın tutuklandığını duyurdu. İtalyan basınında yer alan haberlerde, Çetinkaya'nın isminin Tusaş'ta meydana gelen hain terör saldırısında geçtiği ifade edildi.

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İtalyan basını, 50 yaşındaki Türk vatandaşı Velat Çetinkaya'nın Ciampino kentinde tutuklandığını duyurdu.

La Repubblica gazetesinde yer alan haberde, Çetinkaya'nın, 23 Ekim'de Ankara'da Türk Havacılık Sanayi AŞ'ye düzenlenen hain terör saldırısının arkasındaki isim olduğu düşünüldüğü belirtildi.

Tusaş saldırısında ismi geçiyordu: İtalyada tutuklandı

Tüm Avrupa'da arandığı belirtilen haberde, Çetinka'ya'nın Alman makamları tarafından terörizmle suçlandığı ve 2022 yılında Stuttgart mahkemesinin tutuklama emri çıkardığı ifade edildi.

İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan habere göre, İtalyan polisi, Çetinkaya'yı günlük kiralık dairede yakaladı. Çetinkaya daha sonra, mahkemeye çıkarılmak üzere Interpol eşliğinde Roma Temyiz Mahkemesi'ne götürüldü.

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Tusaş saldırısında ismi geçiyordu: İtalyada tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen hain terör saldırısında, 5 vatandaşımız şehit olmuş, 22 vatandaşımız da yaralanmıştı.

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#İtalya#Polis#Türk

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