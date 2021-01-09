Türksat 5A fırlatıldı, Elon Musk tweet’le duyurdu

Elon Musk Türkiye’ye de gelmiş ve 8 Kasım 2017’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edilmişti. Erdoğan ve Musk, Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılmasının yanı sıra elektrikli otomobil, sürdürülebilir enerji, Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye’deki firmaların yapabileceği ortak çalışmaları konuşmuştu. Erdoğan daha sonra bu görüşmeyi, “Yüksek teknoloji alanındaki özgün yatırımları ile tüm dünyada dikkat çeken Elon Musk ile bir görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu. Gördüm ki herşey bir hayal ile başlıyor. Eğer hayal olmazsa ondan sonra bunu gerçekleştirebilmek mümkün değil. İnsan hayal kurduğu müddetçe yaşar” diye anlatmıştı.