Türkmenlerden Kerkük sayımına itiraz var: Kürt nüfus getirdiler

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Kerem, “Bu hukuksuz girişim, yalnızca şehrin yönetiminde daha fazla söz sahibi olmak için yapılan bir siyasi manevra değil, aynı zamanda Irak Türklerinin binlerce yıldır yaşadığı toprakları Türksüzleştirme politikalarının bir parçasıdır. Kerkük’ün gerçek sakinlerinin hakkı, sahte vatandaşlıklarla ve nüfus oyunlarıyla gasp edilmeye çalışılıyor” dedi.

‘KONVOYLA GELDİLER’

Süleymaniye ve Duhok şehirlerinin yanı sıra, terörist PKK’lıların tutulduğu Mahmur Kampı’ndan ve Suriye ile İran’dan binlerce kişinin Kerkük’e taşınıp, yerleşik nüfusa dahil edildiğini öne süren Kerem, nüfus sayımından bir gün önce Kerkük şehir merkezine büyük konvoylar halinde Kürt nüfusunun taşındığını ve bunun, Irak Türklerinin tarihi haklarına yönelik ciddi bir ihlal olduğunu ifade etti.

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ASIL DERTLERİ PETROL

Hürriyet’e konuşan Kerem, Saddam döneminde, Kerkük’ün bir Arap şehri olduğunun iddia edildiğine dikkat çekip, şunları söyledi: “Burası bizim vatanımız. Biz toprağımızı toprağımız olduğu için seviyoruz. Altında yatan petrolünden ya da herhangi bir nimetinden faydalandığımızdan değil. Zaten hiçbir zaman da bu Türkmenlere nasip olmadı ne yazık ki. Bu kaynaklara göz dikenlerin asıl derdi, buradaki yeraltı kaynağını zimmetine geçirmektir.”

‘KERKÜK BİZİMDİR’

“Kadim bir Türk yurdu olan Kerkük, Türklerin misafirperverliğiyle de meşhurdur. Fakat misafiri de misafirliğini, gideceği zamanı bilmelidir. Bu şehrin yeraltı kaynaklarını ya da yerüstü kaynaklarını kullanmak için buraya göç ettirilen neferler veya bunların arkasındaki akıl şunu iyi bilmelidir ki, biz Kerkük’ün asıl sahibi Türkmenler olarak bu şehrin toprağını kanımızla suladık. Son Türkmen kalana kadar da biz haklı mücadelemizi devam ettireceğiz.”

DIŞİŞLERİ: IRAK TÜRKMENLERİNİN YANINDAYIZ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak’taki nüfus sayımı bağlamında Kerkük’e yönelik gerçekleşen nüfus hareketliliği hakkında bir açıklama yaptı.

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Keçeli, açıklamasında özetle, “Türkiye olarak, tüm kurumlarımızla, Irak Türkmenlerinin yanında duruyor, hak ve menfaatlerini gözetiyoruz. Bu çerçevede, Irak’la aramızda dostluk köprüsü teşkil eden ve Kerkük’te yoğun bir nüfusa sahip olan Türkmen soydaşlarımızın huzur ve güvenlikleri, bu ülkeyle ikili ilişkilerimizdeki temel önceliklerimizdendir. Kerkük’teki temel beklenti ve hassasiyetimiz, vilayette tarih boyunca oluşan demografik yapıyla oynanmaması ve Kerkük halkının, vilayetin asli bileşenlerinin üzerinde mutabık kaldığı biçimde yaşamaya devam etmesidir” ifadelerini kullandı.