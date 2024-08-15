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Türkmenler itiraz ediyor: Kerkük’te vali mazbata aldı

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#Irak#Türkmenler#Kerkük
Türkmenler itiraz ediyor: Kerkük’te vali mazbata aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 07:00

Irak’ın Kerkük kentinde geçen hafta gerçekleştirilen ‘tartışmalı’ vali seçimi krizi büyüyor.

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Irak Türkmen Cephesi, seçimin usulsüz bir şekilde gerçekleştirildiğini iddia ederek itirazda bulunmasına rağmen Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) kökenli Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, sözde Kerkük Valisi seçilen KYB’li Rebwar Taha’ya önceki gün düzenlenen törenle mazbatasını verdi. Taha, 10 Ağustos’ta Kerkük İl Meclisinin 9 üyesiyle alınan kararla vali seçilmiş, toplantı öncesi Kürdistan Demokrasi Partisi, Arap Koalisyonu ve Türkmen Cephesi seçimi boykot edeceklerini duyurmuşlardı.

Kerkük kent merkezindeki valilik binası önünde toplanan Türkmenler, seçimi Türkmenler dışlandığı için kabul etmediklerini dile getirdi. Gösteri alanına gelen ITC (Irak Türkmen Cephesi) Başkanı Hasan Turan da, KYB’nin girişimleriyle oluşturulan yerel yönetimin yasal olmadığını ifade ederek, bunun iptali için başvuruda bulunduklarını ve mahkeme kararını beklediklerini söyledi.

 

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#Irak#Türkmenler#Kerkük

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