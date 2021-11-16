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Türkmenistan, Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul zirvesini değerlendirdi

#Türkmenistan#Türk Devletleri Teşkilatı#İstanbul
Türkmenistan, Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul zirvesini değerlendirdi

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’da düzenlenen son Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin Türkmenistan açısından dönüm noktasını teşkil ettiğini bildirdi.

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Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Hacıyev, başkent Aşkabat’ta düzenlendiği basın toplantısında,12 Kasım’da İstanbul’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zirveye Türkmenistan’ın gözlemci üye olarak katılmasının öneminin altını çizen Hacıyev, ekonomi, ticaret, yatırım, ekoloji, bilim ve çeşitli alanlarda ortak çalışma konusunda geniş fırsatların bulunması dolayısıyla zirvenin Türkmenistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı üye devletleriyle etkileşimi bakımından bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Hacıyev, önemli bir bölgesel yapılanma olarak Türk Devletleri Teşkilatının kültürel değerlerle dünya halklarını birleştirdiğine ve ülkeler arasındaki insani ilişkileri güçlendirdiğine işaret etti.

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#Türkmenistan#Türk Devletleri Teşkilatı#İstanbul

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