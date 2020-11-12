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DHA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 15:24 | Son Güncelleme:

Türkmenistan lideri, başkente köpeğinin heykelini diktirdi

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Türkmenistan lideri, başkente köpeğinin heykelini diktirdi
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Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov başkent Aşkabat’ta Alabay cinsi köpeğin heykelini diktirdi.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un başkent Aşkabat’ta Alabay cinsi köpek için dev heykel diktirdi. Törenle açılan heykel kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bedirmuhammedov'a sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya üzerinden gelen tepkilerde bir grup Berdimuhammedov'a heykeli yıktırması için çağrıda bulundu.

Türkmenistan menşeli Alabay’lar, Orta Asya toplulukları tarafından yaygın olarak kullanılan köpeklerin yaşam süresinin 12-15 yıl olarak biliniyor

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