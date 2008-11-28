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Türkmen kenti kana bulandı: 6 ölü

Irak'ın Selahaddin kentine bağlı Türkmen Tuzhurmatu ilçesinde gerçekleştirilen saldırılarda 6 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

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Irak’ın Selahaddin kentine bağlı Türkmen Tuzhurmatu İlçesi Belediye Meclis Üyesi ve Tuz Erkek Lisesi İngilizce Öğretmeni Abdulemir Hüseyin Bektaş, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıda, Bektaş’ın yanında bulunan, Yüksek İslam Meclisi Türkmen Yenice Köyü Sorumlusu Talip Ali de yaşamını yitirdi.

Öte yandan, aynı saatlerde kimliği belirsiz silahlı kişiler Tüzhurmatu’nun 10 km kuzeyindeki Tuzhurmatu Kümes Hayvanları Yetiştirme Projesi’nin işçilerini taşıyan bir otobüsün yolunu keserek şoför ve bir işçinin başına kurşun sıkarak öldürdüler. Olayda 1 işçi de yaralandı.

Olayda hayatını kaybedenlerin, Tuzhurmatu’nun Süleyman Bey nahiyesinden iki Arap vatandaş olduğu açıklandı. Saldırının ardından canilerin peşine düşen Tuzhurmatu polisi ile saldırganlar arasında çıkan çatışma sırasında, saldırganlardan biri, üzerine bağlı bombaları patlattı. Çatışmada bir başka saldırgan da polisler tarafından öldürüldü. Olayda 3 polis de yaralandı.

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