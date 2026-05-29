Türkler’in vizede ilk tercihi Yunanistan

#Schengen Vizesi#Yunanistan Vize Başvuruları#AB Vize İstatistikleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 07:00

Avrupa Birliği’nin 2025 verilerine göre Türkiye, Schengen vizesi için yapılan başvurularda Çin’in ardından ikinci sırada yer aldı. Türk vatandaşlarının Schengen için en çok başvuru yaptıkları ülke ise Yunanistan.

AVRUPA Birliği (AB), Schengen vizesine ilişkin 2025 verilerini açıkladı. Türkiye, Schengen vizesi için yapılan başvurularda Çin’in ardından ikinci sırada yer aldı. Türk vatandaşlarının Schengen vizesi almak için en çok başvuru yaptıkları ülkenin ise Yunanistan olduğu açıklandı. AB verilerine göre geçen yıl Türkiye’den Yunanistan’a yapılan vize başvurularının sayısı bir önceki yıla göre artarak 310 bin 920 oldu. Yunanistan bu başvuru sayısıyla Almanya (217 bin 627) ve Fransa’nın (143 bin 379) önünde yer aldı. Türklerin en az vize başvurusu yaptığı Schengen ülkeleri ise Letonya (1828), Estonya (2995) ve Slovakya (3003). AB’ye göre, 2025’te Türkiye’den yapılan başvuru sayısı ise 1 milyon 268 bin 376’ya yükseldi. Başvuru sıralamasında ilk sırada, 1 milyon 811 bin 778 başvuruyla Çin yer aldı.

1 MİLYON 72 BİN 54’Ü OLUMLU

Üçüncü sıra 1 milyon 153 bin 748 başvuruyla Hindistan’ın oldu. Türkiye’den 2025’te yapılan başvurulardan 1 milyon 72 bin 54’ü olumlu sonuçlandı. Bunlardan 736 bin 556’sına çok girişli vize verildi. AB istatistikleri, 2025’te Türkiye’den yapılan başvuruların reddedilme oranının 2024’e göre yüzde 0.1’lik artışa yüzde 14.6’ya yükseldiğini gösteriyor. Schengen Bölgesi genelinde ret oranı ise yüzde 14.8 oldu.

