Türklerin katili NSU ile aynı marka silahı kullanmış

Federal Meclis İçişleri Komisyonu dün yaptığı toplantıda Hanau’daki ırkçı saldırı ve yürütülen soruşturmayı ele aldı. Savcı, Rathjen’in üç silahına el konulduğu bilgisini verirken, cinayetlerin Çek yapımı Ceska marka silahla işlendiğini bildirdi. Katilin Ceska marka silahı yasa dışı yollarla edindiği de savcının verdiği bilgiler arasında. 2000’li yılların başında 9’u Türk biri Yunanlı 10 esnaf ile bir polisi öldüren neo-Nazi örgütü NSU da saldırılarını Ceska marka silah ile yapmıştı. Tobias Rathjen’in iki ayrı yerde dokuz kişiye aynı silahla 52 kurşun sıkarken, annesini ise evde başka bir silahla öldürdüğü öğrenildi.