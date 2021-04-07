Türklerin HÖH partisi Bulgaristan’da yine 4’üncü

Bulgaristan’da 4 Nisan’da gerçekleştirilen parlamento seçiminin resmi sonuçlarına göre, Başbakan Boyko Borisov liderliğindeki Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) seçimi kazanan parti olurken, hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu sağlayamadı.

BORİSOV TALİP OLDU

Merkez Seçim Komisyonu’nun (ZİK) oyların yüzde 99’unun sayıldığını açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in hükümeti kurma görevini Borisov’a vermesi bekleniyor. Seçim sonuçları, birbirine zıt görüşlü 6 siyasi gücün mecliste yer almasını sebep olurken, koalisyon görüşmelerinin zorlu geçeceği tahmin ediliyor. Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda 4’üncü kez başbakan olma niyetinde olduğunu ifade eden Borisov, “ülkeyi en azından yıl sonuna kadar yönetecek ve teknokratlardan oluşacak bir hükümet kurmak istediğini” söyledi.

Boyko Borisov

HÖH’E DEĞİŞİM MESAJI

Yaklaşık 850 bin Türk ve Müslüman’ın yaşadığı Bulgaristan’da seçim sonuçları Türk azınlık için büyük önem taşıyor. Üyelerinin çoğu Türk ve Müslümanlardan oluşan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), oyların yüzde 10.34’ünü alarak yine ülkenin dördüncü büyük siyasi gücü oldu. Vekil sayısını ise 26’dan 30’a çıkardı. HÖH Lideri Mustafa Karadayı da sosyal medyada yayımladığı açıklamada, “Seçim sonuçlarından çıkarttığımız sonuç, halkımızın değişimden yana oy kullandığını gösteriyor” ifadelerini kullandı. HÖH, son seçimlerin ardından muhalefette kalmayı tercih etmişti.

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