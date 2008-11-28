TÃ¼rkleri â€™Sizinle sorunumuz yokâ€™ deyip ayÄ±rdÄ±lar

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REHÄ°NE OLAYINDA SON DURUM

HÄ°NDÄ°STAN'DA DEHÅžET Â



Baba, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na durumu bildirdi ve BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik de bu haberden sonra orada TÃ¼rkler bulunduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi.

ESKÄ° Maliye BakanÄ± Ziya MÃ¼ezzinoÄŸlu, fuar iÃ§in Hindistan'a giden oÄŸlu Seyfi'nin "Baba terÃ¶ristler bizi rehin aldÄ±. Sonumuzun ne olacaÄŸÄ±nÄ± bilemiyoruz" telefonuyla sarsÄ±ldÄ±. Antalya'da bulunan baba MÃ¼ezzinoÄŸlu, durumu hemen DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na bildirdi. BÃ¶ylece, bakanlÄ±k TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n rehineler arasÄ±nda bulunduÄŸunu eski bakandan Ã¶ÄŸrendi.

Gelini Meltem'in bir ilaÃ§ firmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, oÄŸlunun ise tekne imalatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten eski bakan Ziya MÃ¼ezzinoÄŸlu, Bombay'da dÃ¼zenlenen kimya fuarÄ± iÃ§in gelini Meltem ve oÄŸlu Seyfi'nin 15-20 kiÅŸilik TÃ¼rk kafilesiyle birlikte Hindistan'a gittiklerini belirtti.

SaygÄ± Ã–ZTÃœRK YAZIYOR

"Bizi ayrÄ± odaya aldÄ±lar"



Otelin restoranÄ±nda yemek yedikleri sÄ±rada, silahlÄ± bir grup restorana girdi. SaÄŸa-sola ateÅŸ eden terÃ¶ristler bÃ¼yÃ¼k bir panigin Ã§Ä±kmasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Lokantadaki bazÄ± kiÅŸiler kaÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±. TÃ¼rkler de kendilerini masalarÄ±n altÄ±na atarak kurÅŸunlardan korunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bir kaÃ§ dakika geÃ§tikten sonra ayaÄŸa kalkan mÃ¼ÅŸterilerin kimliklerini isteyen terÃ¶ristler, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± karÅŸÄ± "Sizinle bir sorunumuz yok. Sizleri arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z baÅŸka odaya gÃ¶tÃ¼recek. Orada sessizce panik yapmadan bekleyin" dediler.

TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± diÄŸer rehinelerden farklÄ± bir odaya gÃ¶tÃ¼ren terÃ¶ristler, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n telefonla konuÅŸmalarÄ±na da izin verdi.

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"Sonumuz ne olacak bilmiyorum"



Eski diplomat, Maliye eski BakanÄ± babasÄ± Ziya MÃ¼ezzinoÄŸlu'nu telefonla arayan oÄŸlu Seyfi, "Baba bizi rehine aldÄ±lar. AyrÄ± bir odaya koydular. Sonumuzun ne olacaÄŸÄ±nÄ± bilemeden burada bekliyoruz. Otelin iÃ§inde ve dÄ±ÅŸarda Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ olduÄŸu sÃ¶yleniyor. devamlÄ± silah ve bomba sesleri geliyor" dedi.



Bu telefon Ã¼zerine Hindistan'daki olaylardan haberdar olan Ziya MÃ¼ezzinoÄŸlu, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± aradÄ± ve 15 TÃ¼rk'Ã¼n otelde olduÄŸunu, ayrÄ± bir yerde tutulduÄŸunu bildirdi. MÃ¼ezzinoÄŸlu, daha sonra Yeni Delhi BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸimizi aradÄ± ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bulunduÄŸu otel ve oradakilerin son durumu hakkÄ±nda bilgi verdi.

GÃ¶zlerinin Ã¶nÃ¼nde 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

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Eski Bakan Ziya MÃ¼ezzinoÄŸlu, terÃ¶ristlerin baskÄ±nÄ± ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin oteli basmasÄ± sÄ±rasÄ±nda 10 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kendisine bildirildiÄŸini kaydetti. MÃ¼ezzinoÄŸlu oÄŸlu ile yaptÄ±ÄŸÄ± son konuÅŸmayÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:



"OÄŸlum ve gelinim yaÅŸadÄ±klarÄ± olaydan dolayÄ± ÅŸoke olmuÅŸlardÄ±. Telefonla kendilerini yatÄ±ÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. YaÅŸadÄ±klarÄ± Ã¶yle kolay bir ÅŸey deÄŸildi. GÃ¶zlerinin Ã¶nÃ¼nde 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸ, bunlar da Ã¶lÃ¼mden dÃ¶nmÃ¼ÅŸlerdi. TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man olmalarÄ± onlara ayrÄ±calÄ±klÄ± muamele yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ. Tamamen kurtarÄ±ldÄ±ktan ve gÃ¼venli yere ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra yaptÄ±ÄŸÄ±m telefon konuÅŸmasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± bÃ¶lÃ¼k-pÃ¶rÃ§Ã¼k anlattÄ±lar. Bir an Ã¶nce dÃ¶nmelerini bekliyoruz.

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KurtarÄ±lana kadar haber vermediler



Ziya MÃ¼ezzinoÄŸlu, oÄŸlu ve gelininin yaÅŸadÄ±klarÄ± olaylarÄ± eÅŸinden gizlediklerini sÃ¶yledi. MÃ¼ezzinoÄŸlu ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"EÅŸimin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden olup bitenleri kendisine sÃ¶ylemediÄŸimiz gibi baÅŸka bir odada telefon konuÅŸmalarÄ±nÄ± yapÄ±yordum. SaÄŸlÄ±k durumu nedeniyle olaylar hakkÄ±nda kendisine hiÃ§ bir ÅŸey sÃ¶ylemedik. Ne zaman gelinim ve oÄŸlumun kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± onlardan kesin olarak Ã¶ÄŸrendik, o zaman olup bitenleri eÅŸime anlattÄ±m. Daha sonra kendisi de Seyfi ile konuÅŸtu."