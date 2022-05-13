Türkler Ukrayna’ya geri dönüyor

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İşgalin ilk günü ayrıldığı Kiev’e dönen Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan, Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Derneğin Lviv ve Kiev ofislerinin açıldığını söyleyen Pehlivan, “Savaş devam ediyor ama bir de ekonomik cephe var. Bütün nüfusu insani yardımlarla besleyemezsiniz. Ukrayna’nın günlük 12 bin ton, yani 600 TIR yardım malzemesine ihtiyacı var. Fakat günde sadece 150 TIR gümrüklerden geçebiliyor” dedi.

PANDEMİ YASAKLARI GİBİ

Ukrayna yönetiminin ekonomik faaliyetlerin devam etmesi ve firmaların güvenli şehirlere taşınmasına çalıştığını belirten Pehlivan, henüz barış sağlanmış olmasa da ülkenin yeniden imarı için planlar oluşturulduğunu anlattı. Lviv’de işyerlerinin tamamına yakınının açıldığını kaydeden Pehlivan, “Kiev’de bunların ancak yarıdan azı açık. Akşam saat 10.00’da sokağa çıkma yasağı başlıyor. Burası büyük bir şehir ve insanların evlerine gitmesi zaman alıyor. Yani işyerleri akşam 06.00 gibi kapanıyor. Başkentte manzara pandeminin ilk günleri gibi” dedi.

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İSTİHDAM YARIYA DÜŞTÜ

Pehlivan savaşın ekonomik etkilerine dair şunları söyledi: “Mart ayında ülkedeki tüm firmaların yüzde 32’si faaliyetlerini durdurmuştu. Şu an bu yüzde 17 civarında. Ciro kayıplarıysa yüzde 65 seviyesinde. Türkler dahil yabancı yatırımcıların kayıpları daha büyük çünkü ithalat kısıtlaması var. Savaş öncesi Türk iş dünyasının 4.5 milyar dolarlık yatırımı vardı. Bugün Türk firmalarının yüzde 10’u kapalı. Türk şirketleri savaş öncesi 30 bin Ukraynalıyı istihdam ediyordu, bu da yarı yarıya azaldı.”

YÜZDE 10’U İŞGAL BÖLGESİNDE

Derneğin Zaporojya, Herson, Odessa ve Harkiv şubelerinin kapandığını belirten Pehlivan, Türk şirketlerinin ülke çapına yayılmış olması nedeniyle bazılarının işgal altındaki topraklarda kaldığına dikkat çekti. Pehlivan, “Ancak bu sayı toplamın yüzde 10’u kadardır. Yine sayıları çok olmasa da bomba düşmesi sonucu deposu, ürünleri yanan firmalarımız var. Zararların tespitini yapıp Ukrayna makamlarına bildirmeye başladılar” dedi.

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TÜM DÜNYA TEHDİT ALTINDA

Ukrayna’nın Karadeniz limanlarına erişiminin kritik önemde olduğunu kaydeden TUİD Başkanı Burak Pehlivan, “Geçen yıl 145 milyon ton mal bu limanlardan gönderildi. Dünya ayçiçek yağı ihracatının yüzde 52’si, buğday ihracatının yüzde 12’sini Ukrayna gerçekleştiriyor. Mısır ihracatında dünya dördüncüsü. Limanlara yönelik abluka kalkmazsa bu, 7 milyar insanı tehdit eder. Özellikle Mısır, Tunus, Pakistan gibi tahıl ithalatçısı ülkelerde rejim değişikliklerine varacak krizler görülebilir. Ukrayna dış ticaretinin yüzde 60’ını limanlar üzerinden yapıyordu. Bunun çok azı karayoluyla ikame edilebilir” diye konuştu.

POLONYA’YA SEFERLER ARTMALI

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Ukrayna’nın tümüne yönelik hava saldırıları durmadan sivil havacılık faaliyetlerine başlanmasını beklemediğini ifade eden Pehlivan, Türk yatırımcının ülkeye kolay erişimi için Polonya’ya seferlerin arttırılması gerektiğini söyledi. Pehlivan, “Polonya, Ukrayna’nın dışarıya açılan kapısı konumunda. Varşova ve özellikle doğudaki Rzeszow şehirlerine ek uçuşlar konulmalı” dedi.