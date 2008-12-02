Türkler sekse tolerans konusunda sekizinci

48 ülkeden 14 bin kişinin katıldığı ’gündelik seks yaşama özgürlüğü’ araştırmasında, kısa süreli ve tek gecelik ilişkilere tolerans sıralaması yapıldı. Sıralamada İngilizler ilk sıraya yerleşti. Ankete katılanlara, bugüne kadar kaç kişi ile beraber oldukları, kaç kez tek gecelik seks yaşadıkları, önümüzdeki beş yıl içinde kaç kişi ile cinsel beraberlik yaşamayı umdukları ve sadece seks merkezli ilişkilere nasıl baktıkları soruldu. Sekse en toleranslı ülkeler sıralamasında İngiltere’yi Almanya
, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Avustralya, ABD, Fransa ve Türkiye izlerken Tayvan son sırada yer aldı. Araştırmada ayrıca erkeklerin 20’li yaşlarda daha fazla partner ile ilişkiye girmelerine rağmen, kadınların aynı davranış tarzını otuzlu yaşlara gelindiğinde gösterdiği sonucu çıktı. Bradley Üniversitesi’nden Prof. David Schmitt, "Daha önce tek gecelik seks konusunda çifte standart vardı. Erkeklerin yaşadığı kısa süreli seks merkezli ilişkiler normal kabul edilirken, kadının aynı davranış içinde olması normal karşılanmıyordu. Araştırmanın sounçları öyle gösteriyor ki bazı tabular artık yıkılmışa benziyor" dedi.