Türkler de, Ermeniler de CNN’e kızdı

Kasım CİNDEMİR / WASHINGTON Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi CNN’deki programda Türkiye’nin "soykırım inkarcısı" olarak tanıtılması üzerine ABD’deki Türk kuruluşları protesto kampanyası başlattı. Konuya çok kısa değinildiği için Ermeni kuruluşları da CNN’i protesto çağrısında bulundu.

CNN’in kıdemli uluslararası muhabiri Christiane Amanpour’un hazırlayıp sunduğu



"Scream Bloody Murder" adlı soykırım belgeselinde Türkiye’nin "soykırım inkarcısı" olduğu savunuldu, ancak konuya kısaca değinilmesi Ermeni lobisinin tepkisine neden oldu. ABD’deki Türk kuruluşları da CNN’e karşı bir protesto kampanyası başlattılar.



Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Ermeni asıllı Amerikalılara gönderdiği mesajda, CNN televizyonunun protesto edilmesi çağrısında bulundu. ANCA’nın mesajında, CNN’in, "Ermeni soykırımını gözardı ettiği" ifadesi yer aldı.



İki saat süren program, soykırım konusunu işlerken, Ermeniler, Yahudiler, Iraklı Kürtler, Bosna, Kamboçya, Ruanda ve Darfur’da yaşananlarla ilgili bilgi ve görüntülere yer verildi ve bazı tanıkların ifadeleri ekranlara getirildi.



Amanpour, Yahudi soykırımı yaşandığında soykırım sözcüğünün mevcut olmadığını, bu kelimeyi Polonyalı Yahudi bir hukukçu olan Raphael Lemkin’in ürettiğini kaydetti. Amanpour, Lemkin’in, Türk Hükümeti’nin Hıristiyan Ermeni yurttaşlarını katlettiğini gençliğinde yaptığı çalışmalarda öğrendiğini, Türk Hükümeti’nin "Ermeni isyanını bastırdığını iddia ettiğini" ve sekiz yılda bir milyon Ermeni erkek, kadın ve çocuğu katliam ve zorunlu göç yoluyla öldürdüğünü ileri sürdü.



Amanpour, Türk Hükümeti’nin bugüne dek soykırımı inkar ettiğini ve suçluların cezalandırılmadığını söyledi.



