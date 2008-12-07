Türkler, ABD'nin BM'yi kontrol ettiğine inanıyor

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Türklerin çoğunun, ABD’nin Birleşmiş Milletler”i kontrol ettiğine inandığı belirlendi. Dünya Kamuoyu Örgütü’nce çeşitli Müslüman ülkelerinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türklerin yüzde 53’ü, ABD’nin, BM’ye istediğini yaptırabildiğini düşünüyor.



BM, İsrail-Filistin sorununu çözmek için gerekeni yapmıyor

Dünya Kamuoyu Örgütünce aralarında Türkiye, Mısır, İran, Filistin, Ürdün, Endonezya ve Azerbaycan’da gerçekleştirilen anket, bu ülkelerdeki halkların, BM’nin ABD’nin hakimiyetinin altında olduğuna, BM’nin İsrail-Filistin sorununu çözmek için gerekli çabaları yapmadığına inandığını ortaya koydu.



"ABD, BM'ye her istediğini yaptırıyor" diyenler



Bu arada, ankete katılanların çoğu, “ABD esasen BM’yi kontrol ediyor ve hemen hemen her zaman BM’ye istediğini yaptırabiliyor” savına katılıyor. Bu görüşü paylaşanların oranı, Mısır’da yüzde 68, Filistin’de yüzde 63, Ürdün’de yüzde 59, Türkiye’de yüzde 53, Endonezya’da ise yüzde 43 düzeyinde bulunuyor. Buna karşın, Azerbaycan, bu oran yüzde 36’da kaldı.



Türklerin yüzde 69'u BM'den daha fazlasını bekliyor



Toplam 11 bin 538 kişiyi kapsayan ankete göre, Türkler, yüzde 69’u gibi çok yüksek bir oranıyla BM’nin insan haklarını teşvik amacıyla daha fazla çaba göstermesini istiyor.



Öte yandan, söz konusu ülkelerde halk, BM’ye bazı konularda daha çok yetki verilmesine büyük destek verdi. Bu bağlamda BM’nin kendi barış gücü olmasına yüzde 64 oranında destek verilirken BM’nin, ülkelerdeki insan hakları ihlallerini araştırma yetkisinin bulunması gerektiğini düşünenlerin oranı da yüzde 63 olarak hesaplandı.



Öte yandan, ankete katılanların yüzde 75’ini aşan çok büyük bir bölümü de, ülkelerin terörizmi desteklemesinin ve soykırımın gibi ağır insanlık suçların önlenmesi amacıyla BM’ye, askeri güç kullanılmasını onaylama yetkisinin verilmesinden yana tavır aldı.