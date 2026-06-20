‘Türkiye’yi ziyaret edeceğim’

Haberin Devamı

Andrews Müşterek Hava Üssü’nde hizmete giren yeni başkanlık uçağı Air Force One (Boeing 747) için düzenlenen törende konuşan Trump, “Bununla çok seyahat edeceğiz. Yakında Türkiye’ye de gideceğiz” ifadelerini kullandı. Trump, “dünyanın en lüks uçağı” olarak nitelediği yeni Boeing 747’nin “eşi benzeri olmayan” iletişim sistemlerine ve son teknoloji savunma teçhizatına sahip olduğunu dile getirdi. Uçağın 10 ay gibi kısa bir sürede “uçan Beyaz Saray”a dönüştürüldüğünü belirten Trump, projede görev alan yaklaşık 250 kişiye de teşekkür etti.

TRUMP ‘YALVARDI’ DEDİ, MELONİ CEVAP VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında Fransa’daki G7 Zirvesi sonrası soğuk rüzgârlar esmeye başladı. Trump, İtalyan kanalı La7’ye telefonda verdiği röportajda Meloni’yi kastederek “Başbakanınız nasıl? Benimle görüşmesine dair ne dedi. Muhtemelen onunla konuştuğum için mutludur. Onunla konuşmak zorunda değildim. Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çekilmezdim ama ona acıdım” diye konuştu. Meloni’den ise Trump’a yanıt gecikmedi. Meloni, sosyal medyadan yayınladığı videoda Trump’ın iddiasını “tamamen uydurma” olarak nitelendirerek, “ABD Başkanı’nın müttefiklerine neden böyle davrandığını bilmiyorum. Bu ilk kez olmuyor. Batı’nın düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesi üzücü. Şunun unutulmaması gerekiyor ki; ben ve İtalya asla yalvarmayız” diye konuştu. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de gerilimin ardından ABD ziyaretini iptal etti.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

‘DOSTUZ’ DEMİŞTİ

İki lider arasında ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan savaş sırasında gerilen ilişkilerin ardından G7’de bir “açıklığa kavuşturma” görüşmesi yapıldığı belirtilmişti. İtalyan basınında ise zirve sırasında Trump’ın “Terk edildim” dediği, Meloni’nin ise “Bu doğru değil. Biz her zaman dostuz” yanıtı vermesi kameralara yansımıştı. Meloni, geçen yıl Trump’ın yemin törenine davet edilen tek Avrupalı lider olmuştu.

BEYAZ SARAY’DA HERKESİN DEDİKODUSU YAPILMIŞ

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminde yakın çevresindeki isimler hakkında kapalı kapılar ardında yaptığı yorumlar gün yüzüne çıktı. ABD merkezli New York Times’ın muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan’ın kaleme aldığı “Rejim Değişikliği: Donald Trump’ın İmparatorluk Başkanlığının İç Yüzü” adlı binden fazla röportaja dayanan kitapta, Trump’ın teknoloji patronlarından müttefiklerine kadar birçok kişi hakkında yakın çevresine aktardığı görüşlerine yer verildi. Kitaba göre geçmişte kendisini eleştiren Meta CEO’su Mark Zuckerberg ile Amazon’un kurucusu Jeff Bezos gibi isimlerin artık “yalakalık yaptığını” söylediği belirtilen Trump, yakın müttefiki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ise “sahtekâr” olarak nitelendirdi. Kitapta, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Oval Ofis’te geçen yıl yaşadığı tartışmayı kendi hayatını konu alan “The Apprentice” filminden daha iyi bulduğu da kaydedildi.

Haberin Devamı

OFİSİ KENDİSİ SÜSLEMİŞ

464 sayfalık kitapta Trump’ın Beyaz Saray’daki günlük yaşamına ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Trump’ın Oval Ofis’teki dekorasyonla yakından ilgilendiği ve bir gün eline yapıştırıcı alarak şöminenin üzerindeki altın süslemeleri yerleştirmeye çalıştığı anlatılan kitapta, “Başkanın kendi el işçiliğini başkalarınınkine tercih ettiği bilindiğinden, onun yaldızlı apliklere yapıştırıcı sıkıp duvara kendi elleriyle asması, yakın çevresindeki hiç kimseyi şaşırtmadı” denildi.