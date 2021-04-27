Türkiye’yi toplantıda Çavuşoğlu temsil edecek

Birleşmiş Milletler’in ev sahipliğinde garantör ülkeler (Türkiye, Yunanistan ve İngiltere) ile KKTC ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin katılımıyla “5+BM” formatında gerçekleşecek olan gayriresmi toplantıda, taraflar bağlayıcılığı olmayacak şekilde görüşlerini ortaya koyarak, fikir-alışverişinde bulunacak. Çavuşoğlu iki hafta önce KKTC’ye yaptığı ziyarette de, “Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor. Federasyon meselesi sonuç getirmiyor. Rum lider ‘Ben bir şey paylaşmak istemiyorum’ diyor. Federasyon modeli ile ilgili artık görüşme yapmayacağız. Bu zaman kaybıdır. 20-30 sene daha müzakere etsek sonuç çıkmayacak. 53 sene müzakere ettik, sonuç çıkmadı. İmkânsızı zorlamanın hiçbir anlamı yok” demişti.

AVRUPA BİRLİĞİ DAVET EDİLMEDİ

Cenevre’de BM binasında üç gün sürecek zirvede, Rum ve Yunan tarafının talebine rağmen Avrupa Birliği (AB) yer almayacak. Türkiye ve KKTC’nin ‘tarafsız değil’ itirazına İngiltere de destek verdi, BM önceki zirvelere ‘gözlemci’ statüsüyle katılan AB’ye davet göndermedi. Taraflar, gerekli görmeleri halinde, Cenevre’de bulunan iki alt düzey AB yetkilisiyle konferans dışında görüşebilecek. Toplantının programı şöyle:

Zirve, bu akşam Genel Sekreter Antonio Guterres’in KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis’le görüşmesiyle başlayacak. Guterres, katılımcılarla akşam yemeğinde buluşacak.

Garantör ülkeler ve Kıbrıs’ta iki taraf yarın heyetleriyle birlikte tek masa etrafında toplanacak. Taraflar, Kıbrıs sorununun nasıl çözülmesini istediklerini anlatan sunuş konuşmaları yapacak, ardından Guterres garantör ülke dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüşecek.

Genel Sekreter, taraflar arasında ortak zemin görmesi durumunda zirveyi bir gün daha uzatabilecek.

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