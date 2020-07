Türkiye’yi şikâyet etmişti, Fransa'dan destek çıkmadı

Fransa’nın, 10 Haziran’da Libya açıklarında Deniz Muhafızı Operasyonu kapsamında görev yapan fırkateyni Courbet’nin Türk fırkateyni Oruç Reis tarafından taciz edildiği iddiaları üzerine NATO’nun başlattığı inceleme tamamlandı. Fransa ve Türkiye’nin ilettiği veriler temelinde askeri yetkililer tarafından hazırlanan 130 sayfalık rapordan Paris’i tatmin edecek bir sonuç çıkmadı.





TÜRKİYE REDDETMİŞTİ

İddialarını geçen ay yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda gündeme taşıyan Paris, Oruç Reis’in Courbet’ye radar kilitlemesi yaptığını iddia etti ama bu iddialar Türkiye tarafından kategorik şekilde reddedildi. Türkiye, NATO’ya deniz güvenliğini tehlikeye atan manevralar yapanın Courbet olduğu bilgisini iletmişti. Raporda, taraflardan birini doğrudan suçlamaktan özenle kaçınılırken Fransa’nın iddia ettiği şekilde bir tacizin gerçekleştiğini kanıtlayan bir unsur yer almadı.

‘YAPTIRIM’ İDDİASI

NATO’da tezlerine 30 ülkeden, aralarında ABD ve İngiltere’nin yer almadığı, sadece sekiz ülkeden destek bulan ve Türkiye’ye daha sert bir tavır takınılmamasından rahatsız olan Fransa, rapordan umduğunu bulamayınca Deniz Muhafızı Operasyonu’na katkısını askıya aldı. Karar, önceki gün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e iletildi. NATO’da Türkiye’ye karşı cephe oluşturamayan Fransa’nın çabalarını Avrupa Birliği’nde sürdüreceği sinyalleri geliyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 13 Temmuz’daki AB Dışişleri Bakanları toplantısında Kıbrıs açıklarındaki sondaj nedeniyle Türkiye’ye ek yaptırımların gelebileceğini söyledi.

TÜRK ELÇİDEN SERT ÇIKIŞ

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu’nda yaptığı açıklamalarda Fransa’nın Libya politikasını sert şekilde eleştirdi. Musa, “Ambargo her gün Mısır sınırında ihlal ediliyor. Ambargo hava sahasında da ihlal ediliyor. Her gün Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Libya’ya uçuşlar yapılıyor. Bu ambargo her gün havada ve karada ihlal ediliyor. Neden bu konu hakkında soru sorulmuyor” dedi. Libya’nın doğusuna her gün uçakla kargolar geldiğini ve bunun BAE tarafından finanse edildiğini belirten Musa, “Bunların da kınanması gerekiyor” diye konuştu.