Türkiye’yi bekleten AB’den İsviçre’ye onay

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Bir yandan savunma alanında kabiliyetlerini ve üçüncü ülkelerle işbirliğini artırma çabasında olan Avrupa Birliği diğer yandan tartışmalı kararlar almayı sürdürüyor. Türkiye’nin, savunma projelerinden bir olan Askeri Hareketlilik’e katılmak için 2021’de yaptığı başvuruyu hâlâ kabul etmeyen AB, İsviçre’nin katılımına yeşil ışık yaktı.

ORTAK SAVUNMA PROJESİ

Koordinasyonu Hollanda tarafından yürütülen Askeri Hareketlilik, AB’nin savunma odaklı Yapılandırılmış Daimi İşbirliği (PESCO) projelerinden biri. Proje, NATO’nun da son dönemde üzerinde önemle durduğu askeri unsurların bürokratik engellere takılmaksızın bir ülkeden diğerlerine hızlı geçişinin sağlanmasına dayanıyor. Askeri personel ve unsurların AB genelinde kara, demir, deniz veya hava yoluyla hızlı bir şekilde hareket etmesi hedefleniyor.

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Türkiye’nin bu programa katılması her iki tarafa da yarar sağlama potansiyeli taşıyor.

VETO UYGULUYORLAR

Bu yönde bir adımın, AB-NATO savunma işbirliğine önemli bir katkı olacağı konusunda da genel bir görüş var. Buna rağmen NATO’nun ikinci büyük ordusuna ve savunma alanında AB’nin çoğu ülkesinden çok daha fazla tecrübe ve kabiliyete sahip olan Türkiye’nin projeye katılımı bazı ülkelerin vetosuna takılmış durumda. Gerekçe olarak ise Türkiye’nin üçüncü ülkelerin katılımı için belirlenen kriterleri karşılamaması gösteriliyor. Avusturya daha ilk aşamada katılıma karşı çıkmıştı. Katılım için aralarında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de bulunduğu ülkelerin oybirliği gerekiyor. AB, İsviçre’den önce Norveç, ABD, Kanada ve İngiltere’yi de projeye katılmaya davet etmişti.