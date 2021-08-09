Türkiye'ye şimdilik umre kapalı

Suudi Arabistan’da onaylı COVID-19 aşılarını yaptırmış olmak; umre yapmak, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de ibadet etmek için ön koşul.

Diyanet İşleri Başkanlığı da yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Ayrıca yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceği kaydedilmiştir.

Bununla beraber hangi ülkelerden umreci kabul edileceği ve ülkelere kaç kişilik kontenjan verileceğinin ise ülkelerin vaka sayıları da göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde netleşeceği paylaşılmıştır. Ancak şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, Hindistan, Mısır, Lübnan’ın da bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek, bu listeler ilerleyen günlerde belli periyotlarla güncellenecektir” denildi.

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