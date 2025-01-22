Türkiye'ye peş peşe taziye mesajları

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.Tatar, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, "Türkiye'nin Bolu ili Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde sabaha karşı meydana gelen yangın ile ilgili haberleri büyük bir üzüntü ve endişeyle takip etmekteyim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla 22 Ocak'ta 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

BAHREYN

Bahreyn, Mısır, Cezayir ve Irak, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

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Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn'in Türkiye ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türk hükümetine, dost Türk halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

MISIR

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da yangın kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye hükümeti ve halkına en içten başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine içten taziyelerin sunulduğu açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.

CEZAYİR

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete ve Türk halkına samimi taziyelerini sunduğu ve yangında yaşamını yitirenlerin aileleriyle dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da yangın ve bu acı durumdan dolayı Irak'ın Türkiye ile dayanışma içinde olduğu belirtilerek en içten başsağlığı dileğinde bulunuldu.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

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Barrot, X hesabından yaptığı açıklamada, Kartalkaya'daki feci yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Fransa Türk halkının yasını paylaşıyor." ifadesini kullandı.

ALMANYA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının kendisini derinden üzdüğünü bildirdi.

Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımında, "Türkiye'de Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen ciddi yangın haberi beni derinden üzdü. Düşüncelerimle yaşamlarını yitirenlerin ailelerinin ve yakınlarının yanındayım. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da yaptığı paylaşımda, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan feci yangının görüntülerinin kendisini derinden sarstığını belirtmiş ve "Çok sayıda aile orada keyifli bir kış tatili geçirmek istiyordu. Düşüncelerimle yaşamlarını yitirenlerin ailelerinin ve yakınlarının yanındayım. Yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı göndermişti.



ÇEKYA



Çekya Başbakanı Petr Fiala ve Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Başbakan Fiala, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, Türkiye'de Kartalkaya’daki otelde meydana gelen yıkıcı yangından dolayı derin üzüntü içerisinde olduğunu söyledi.

Fiala, "Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bu trajediden etkilenen herkese içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu zor zamanlarda düşüncelerimiz Türk halkıyla birlikte." ifadesini kullandı.



SLOVAKYA

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Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar de Başbakanı Robert Fico’nun beraberindeki heyetle Ankara’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretten bir gün sora Bolu’daki kayak merkezinde meydana gelen korkunç trajedi nedeniyle Türk halkına içten başsağlığı dileğinde bulunduğunu kaydetti.

Blanar, "Düşüncelerim olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarıyla. Yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuyorum. Bu kederli günlerde, Türk halkı ile dayanışma içindeyim." görüşünü paylaştı.

SURİYE

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

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Yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından, Türkçe ve Arapça paylaşılan taziye mesajında, Kartalkaya'da 76 kişinin yaşamını yitirdiği faciadan "derin üzüntü" duyulduğu belirtildi.

Mesajda, "Kederli ailelere, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Kardeş Türk halkı, her zaman en zor anlarımızda yanımızda olmuş ve bizi desteklemiştir. Bugün ve yarın, Suriyeliler de Türk kardeşlerinin yanındadır ve bu zor dönemi en kısa sürede atlatmalarını dilemektedir." ifadeleri kullanıldı.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye başsağlığı dileyerek, "Alevlerle mücadele eden ilk müdahale ekiplerinin inanılmaz cesaretini onurlandırıyoruz. Avrupa, bu trajedide Türkiye ve halkıyla birlik içinde, sevgili Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Bolu'daki yangında yaşamını yitirenler için üzüntü duyduğunu belirtti.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Kallas, "Alevleri kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerini yürekten destekliyorum. Bu acılı anda Türkiye'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X hesabından yaptığı paylaşımda, başsağlığı mesajını ileterek, "Hayat kurtarmak için sahada ellerinden geleni yapan cesur müdahale ekiplerine minnettarım. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

RUSYA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye telgrafında, "Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen yangının yol açtığı trajik sonuçlar nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de X hesabından yaptığı yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Dost Türkiye'deki bir kayak merkezinde çıkan yangında çok sayıda can kaybının yaşandığı korkunç trajediden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkına, hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve etkilenen herkese başsağlığı diliyorum. Yaralanan herkese acil şifalar diliyorum. Ukrayna, bu zor zamanda Türk halkının acısını paylaşıyor."

YUNANİSTAN

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Bolu'da kayak merkezindeki trajik can kayıpları nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Yunanistan adına kurbanların ailelerine kalpten başsağlığı dilekleri iletiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda ise "Türkiye, Bolu'daki korkunç yangın ve trajik ölümlere ilişkin haberler bizi derinden üzdü. Acılı ailelere en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

BELÇİKA

Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin de yangına ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Fidan'a, ülkesi adına yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğini ilettiğini aktaran Quintin, "Düşüncelerimiz kurbanlarla birlikte. Belçika, Türkiye ve halkının yanındadır." ifadelerini kullandı.





