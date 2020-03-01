‘Türkiye’ye Patriot fikrine Pentagon karşı’

ABD’de iç siyaset konularında haber yapan Amerikan Politico sitesinin iddiasına göre konuyu takip eden dört kaynak, ABD Dışişleri yetkilisi Jeffrey ile Pentagon’un bu konu ile ilgili anlaşmazlık içinde olduğunu söyledi. Politico, Jeffrey’in Pentagon’a İdlib’deki rejim saldırısının püskürtülmesi için Patriot’ların Türkiye’ye konuşlandırılması yönünde baskı yaptığını yazdı. Ancak Amerikan yayın kuruluşu, Pentagon yetkililerinin, ‘küresel sonuçlar’a dikkat çekerek bu füzelerin Türkiye’ye gönderilmesine karşı çıktığını aktardı.