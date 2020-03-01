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Haber Giriş: 01.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

‘Türkiye’ye Patriot fikrine Pentagon karşı’

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‘Türkiye’ye Patriot fikrine Pentagon karşı’
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ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Amerikan Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) İdlib’de Suriye rejim güçlerinin püskürtülmesine yardımcı olmak için Türkiye’ye Patriot hava savunma sistemi gönderilmesi için baskı yaptığı fakat Pentagon’un buna direndiği öne sürüldü.

ABD’de iç siyaset konularında haber yapan Amerikan Politico sitesinin iddiasına göre konuyu takip eden dört kaynak, ABD Dışişleri yetkilisi Jeffrey ile Pentagon’un bu konu ile ilgili anlaşmazlık içinde olduğunu söyledi. Politico, Jeffrey’in Pentagon’a İdlib’deki rejim saldırısının püskürtülmesi için Patriot’ların Türkiye’ye konuşlandırılması yönünde baskı yaptığını yazdı. Ancak Amerikan yayın kuruluşu, Pentagon yetkililerinin, ‘küresel sonuçlar’a dikkat çekerek bu füzelerin Türkiye’ye gönderilmesine karşı çıktığını aktardı.

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