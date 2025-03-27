Türkiye’ye övgüler: ‘İyi ülke iyi lider’

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ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Beyaz Saray’da büyükelçi adaylarıyla buluşurken, Türkiye’ye ABD Büyükelçisi adayı olarak gösterdiği Tom Barrack kendini tanıttıktan sonra Amerikan Başkanı Türkiye için “iyi yer” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ise “liderleri de iyi” yorumu yaptı.

BARRACK SÖZ ALDI

Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Japonya, Kanada ve daha birçok ülkeye aday gösterdiği müstakbel büyükelçilerle Beyaz Saray’daki Kabine Odası’nda buluşan ABD Başkanı Trump, adayların kendilerini tek tek tanıtmalarını istedi. Sıra Türkiye’ye büyükelçi adayı olarak gösterilen Barrack’a geldi. Trump’ın yakın çevresinden olan Barrack, “Türkiye Cumhuriyeti (Büyükelçi) adayıyım. Sayın Başkan, sizinle birlikte olmaktan büyük memnuniyet ve onur duyuyorum. Ev sahibi ülke, en eski uygarlıklardan biri olarak barış, refah ve güvenlik programınızın arayışı içinde” dedi.

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TRUMP’IN YORUMU

Barrack’ın Türkiye’ye yönelik sözlerinden sonra ABD Başkanı Trump da “İyi yer. Liderleri de iyi” dedi. Trump’ın Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı’na yönelik övgü sözleri, 16 Mart’ta Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin hemen arkasından geliyor. Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi ve en yakın danışmanlarından olan Steve Witkoff da geçtiğimiz hafta iki lider arasındaki görüşmeyi “harika” ve “ilişkilerde dönüşüme sebep olacak” diye değerlendirmişti. Bunlara ek olarak Beyaz Saray’da Türkiye’ye yönelik bu açıklamalar yapılırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio ile birkaç blok ötedeki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında görüşmelerini sürdürüyordu.

GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Trump’ın geçtiğimiz yıl temmuz ayında Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde atlattığı suikast girişimi sonrası telefonda görüşen iki lider, daha sonrasında Trump’ın 5 Kasım seçimlerini kazanması akabinde de telefonda görüşmüştü. Son olarak da yaklaşık iki hafta önce görüşen liderlerin önümüzdeki haftalar veya aylarda Beyaz Saray’da bir araya gelmesi bekleniyor. Türk diplomatik kaynaklarının verdiği bilgiye göre salı günü gerçekleştirilen iki ülke dışişleri bakanları Hakan Fidan ve Marco Rubio görüşmesinde “önümüzdeki dönemde devlet başkanı düzeyinde yapılacak ziyaretlerin çalışmaları ele alındı.” Hürriyet’e konuşan Washington’daki kaynaklar da henüz kesinleşmiş bir tarih olmamasına rağmen nisan ayına işaret ediyor.

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RUBİO ANKARA’DAN DESTEK İSTEDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, salı günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı görüşme sonrası yazılı açıklama yayınladı. Bakanlık Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan açıklamada, Rubio’nun Ankara’dan Ukrayna ve Güney Kafkasya’da barış için destek talep ettiği belirtildi. “Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek güvenlik ve ticaret alanındaki önemli konularda iş birliğini ele aldı” denilirken, “Bakan Rubio, Türkiye’den Ukrayna ve Güney Kafkasya’da barışın sağlanmasına destek vermesini talep etti” diyerek Ankara’dan istenen yardım vurgulandı.



SURİYE VURGUSU



İkili görüşmede Suriye konusunun da altı çizildi. “Bakan, Türkiye’nin IŞİD’i Mağlup Etme Küresel Koalisyonu’ndaki liderliğini takdir etti ve Suriye’nin uluslararası terörizm için bir üs veya istikrarsızlaştırıcı İran faaliyetlerine bir geçiş yolu olmamasını sağlamak amacıyla yakın iş birliğinin gerekliliğini yineledi” denildi.

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‘ENDİŞE’ İFADESİ



Öte yandan ticari görüşmelere de değinen bakanlık açıklaması, Rubio’nun son dönemde ikili ticarette kaydedilen ilerlemelere de dikkat çekerek ekonomik ortaklığın daha da geliştirilmesini teşvik ettiğini belirtti. Bakanlığın açıklamasının son cümlesinde ise “Son olarak, Bakan, Türkiye’deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili endişelerini dile getirdi” denildi.