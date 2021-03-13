MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürkiye’ye karşı dörtlü deniz tatbikatı
GeriDünya Türkiye’ye karşı dörtlü deniz tatbikatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 13.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türkiye’ye karşı dörtlü deniz tatbikatı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Türkiye’ye karşı dörtlü deniz tatbikatı

Yunanistan, İsrail, Fransa ve Kıbrıs Rum Kesimi Doğu Akdeniz’de “Noble Dina 2021” adlı ortak bir tatbikat gerçekleştirdi.

Yunan Deniz Kuvvetleri’nden dün yapılan açıklamada, 8-10 Mart tarihlerinde yapılan bu çokuluslu tatbikata Yunanistan’ın “Adrias” fırkateyni, “Pipinos” denizaltısı, “Grigoropulos” hücumbotu, 1 helikoper ve 1 donanma destek uçağı ile katıldığı belirtildi. Açıklamada “Noble Dina 2021’de “denizaltı savaşı” senaryosuna ağırlık verildiği kaydedildi.

İsrail basınında yer alan yorumlarda ise tatbikatta Türkiye’ye karşı ortak hareket kabiliyetinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılmayan “Nobre Dina” tatbikatına 2010’da Yunanistan, ABD, İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi katılmıştı. “Nobre Dina” 2012 yılından beri her yıl gerçekleştiriliyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi