Türkiye’ye karşı dörtlü deniz tatbikatı

Yunan Deniz Kuvvetleri’nden dün yapılan açıklamada, 8-10 Mart tarihlerinde yapılan bu çokuluslu tatbikata Yunanistan’ın “Adrias” fırkateyni, “Pipinos” denizaltısı, “Grigoropulos” hücumbotu, 1 helikoper ve 1 donanma destek uçağı ile katıldığı belirtildi. Açıklamada “Noble Dina 2021’de “denizaltı savaşı” senaryosuna ağırlık verildiği kaydedildi.

İsrail basınında yer alan yorumlarda ise tatbikatta Türkiye’ye karşı ortak hareket kabiliyetinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılmayan “Nobre Dina” tatbikatına 2010’da Yunanistan, ABD, İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi katılmıştı. “Nobre Dina” 2012 yılından beri her yıl gerçekleştiriliyor.

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