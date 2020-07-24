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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 24.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Türkiye'ye gelmek için gün sayıyorlar

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Türkiye'ye gelmek için gün sayıyorlar
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Rusya’da faaliyet gösteren ‘OneTwoTrip’ adlı tur şirketinin müşterilerine internet üzerinden düzenlediği ankete göre, katılımcıların yüzde 80’i hava ulaşımı açılır açılmaz Türkiye’ye gelmeyi planlıyor. Buna göre, 2020 sonuna kadar 4 milyon Rus turist bekleniyor.

Ankete göre, Rus vatandaşlarının yüzde 48’i, salgın kısıtlamalarının kalkması durumunda tatil için yurtdışına gitmeyi düşünüyor. Bu kişilerin de yüzde 80 gibi ezici bir çoğunluğu da Rusya-Türkiye arasındaki hava ulaşımı başladığı takdirde Türkiye’ye gelmeyi planlıyor. Türkiye’ye yoğun ilginin ise eylül ayı başında olacağı belirtiliyor.

Araştırmanın sonuçlarını yayınlayan Rus Kommersant gazetesi, tatil sezonunun geç başlamasına rağmen, 2020 yılı sonuna kadar Türkiye’ye gitmeyi planlayan Rus vatandaşı sayısının 4 milyon olacağını tahmin ediyor. Rus Aeroflot Havayolları, 1 Ağustos için bilet satışlarına başlarken, Rus vatandaşları şimdilik komşu Belarus üzerinden Türkiye ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Bu da Türkiye’de tatilin maliyetini yüzde 30-40 oranında artırıyor.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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