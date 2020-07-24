Türkiye'ye gelmek için gün sayıyorlar

Ankete göre, Rus vatandaşlarının yüzde 48’i, salgın kısıtlamalarının kalkması durumunda tatil için yurtdışına gitmeyi düşünüyor. Bu kişilerin de yüzde 80 gibi ezici bir çoğunluğu da Rusya-Türkiye arasındaki hava ulaşımı başladığı takdirde Türkiye’ye gelmeyi planlıyor. Türkiye’ye yoğun ilginin ise eylül ayı başında olacağı belirtiliyor.

Araştırmanın sonuçlarını yayınlayan Rus Kommersant gazetesi, tatil sezonunun geç başlamasına rağmen, 2020 yılı sonuna kadar Türkiye’ye gitmeyi planlayan Rus vatandaşı sayısının 4 milyon olacağını tahmin ediyor. Rus Aeroflot Havayolları, 1 Ağustos için bilet satışlarına başlarken, Rus vatandaşları şimdilik komşu Belarus üzerinden Türkiye ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Bu da Türkiye’de tatilin maliyetini yüzde 30-40 oranında artırıyor.