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Türkiye'ye geliyordu... İletişimin kesildiği açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Tanker#Türkiye#Irak
Türkiyeye geliyordu... İletişimin kesildiği açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 15:28

Irak'tan Türkiye'ye petrol taşıyan tankerle iletişim kesildi. Tankere silahlı şahıslar tarafından baskın gerçekleştirildiği açıklandı.

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İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, Irak'tan Türkiye'ye petrol taşıyan tankere Umman açıklarında silahlı şahıslar tarafından baskın gerçekleştirildiğini duyurdu. Tankerin bağlı olduğu şirket, tankerle iletişimin kesildiğini açıkladı.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kurumu ve İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey tarafından yapılan açıklamalarda, Irak'ın Basra limanından İzmir'e petrol taşıyan Marshall Adaları bandıralı "St Nikolas" adlı tankere Umman'ın Sahar kenti açıklarındayken silahlı, askeri kıyafetli ve maskeli şahıslar tarafından baskın gerçekleştirildiği belirtildi. Tankerin rotasını İran'ın Bandar-e-Jask limanına doğru değiştirdiği, takip sisteminin ise kapatıldığı aktarıldı. 

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"İLETİŞİM KAYBEDİLDİ"

Tankeri işleten Yunanistan merkezli Empire Navigation şirketinden yapılan açıklamada da, 145 bin ton petrol taşıyan tankerle temasın kaybedildiği duyuruldu. Tankerde 18'i Filipin, 1'i Yunan olmak üzere 19 mürettebat bulunduğu belirtildi.

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#Tanker#Türkiye#Irak

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