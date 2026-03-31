Türkiye’ye füze atıldığı iddialarına İran'dan yalanlama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ele alındı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinen Arakçi, özellikle okullar, üniversiteler ve bilim merkezleri ile tarihi ve kültürel yapılar, üretim ve enerji altyapıları ve yerleşim alanlarının hedef alınmasına dikkat çekti.

Arakçi, "ABD’li yetkililerin İran’ın enerji ve üretim altyapılarına yönelik açık saldırı tehditleri içeren söylemleri, başlı başına suç teşkil eden bir tehdittir ve ABD yönetiminin uluslararası hukukun temel ilkeleri ile insani değerlere açıkça kayıtsız kaldığının göstergesidir. Uluslararası toplumun buna karşı kararlı bir tepki göstermesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’YE FÜZE ATILDIĞI" İDDİALARINA YALANLAMA

Bazı kaynaklarda yer alan İran’dan Türkiye’ye füze fırlatıldığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirten Arakçi, bölgede "sahte bayrak" operasyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Arakçi ayrıca, "İran iyi komşuluk ilkesine bağlıdır. Türkiye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Muhtemel iddiaların incelenmesi için ortak teknik iş birliğine hazırız" şeklinde konuştu.

MSB DUYURMUŞTU

Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” Bu son olayla birlikte, 4. kez İran’dan ateşlenen füze imha edilmiş oldu.