Türkiye’ye Erivan daveti

Haberin Devamı

Avrupa ülkeleri arasında işbirliği, diyalog ve koordinasyonun üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen toplantıya sadece devlet ve hükümet başkanları katılabiliyor. Sloganı, “Geleceği İnşa Etmek: Avrupa’da Birlik ve İstikrar” olarak belirlenen toplantıya Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan başkanlık edecek.

Gözden Kaçmasın Ana akım medyanın önemi Haberi görüntüle

48 LİDER ÇAĞRILDI

Erivan’daki toplantıya 27 AB üyesi ülkenin ve Avrupa coğrafyasındaki, Türkiye de dahil, 27 ülkenin lideri davet edildi. Toplantıya ilk kez Avrupa kıtasında olmayan bir ülkenin lideri de katılacak. Kanada Başbakanı Mark Carney özel davetli olarak toplantıda yer alacak. Dünyanın derin bir jeopolitik değişimden geçtiği bir dönemde yapılacak, 48 liderin davetli olduğu toplantının konu başlıkları demokratik dayanıklılığı artırmak, bağlantısallığı geliştirmek, ekonomik ve enerji güvenliğini güçlendirmek olarak belirlendi. Liderler arasında doğrudan ve zincirleme temas imkânı sunan toplantı Ekim 2022’den bu yana altı ayda bir ve rotasyon yöntemiyle yapılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şu ana kadar üç AST toplantısına katıldı.