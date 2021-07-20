Türkiye'ye ait F-16'lar, Polonya'da ilk alarm reaksiyon görevi gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki F-16 uçağımız ilk alarm reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti. Uçaklarımız verilecek görevlere daima hazır." ifadeleri kullanıldı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor