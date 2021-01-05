Türkiye’ye AB ile İngiltere modeli önerisi

Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin kararlı karşıtlarından ve üyelik yerine imtiyazlı ortaklık modelinin savunucularından Hıristiyan Demokrat politikacı Friedrich Merz, AB’den ayrılan İngiltere ile imzalanan ticaret sözleşmesinin Türkiye ile ilişkilerde örnek alınmasını önerdi. Merz, İngiltere ile AB arasındaki yeni ticaret ve ortaklık sözleşmesinin Türkiye ve Rusya’nın AB’ye daha sıkı bağlanmasında örnek teşkil edebileceğini söyledi.

TAM ÜYELİK YERİNE

Başbakan Angela Merkel’in partisi CDU’dan genel başkan adayı olan Friedrich Merz, Funke Medya Grubu’na verdiği demeçte, “Türkiye gibi ülkelere tam üyelik hakkı tanınmadan AB iç pazarına katılım imkanı sağlayacak, genişletilmiş bir Avrupa Ekonomi Bölgesi anlamlı olur. Bu model günün birinde Rusya için de bir perspektif sunabilir” dedi. Merz, uzun vadede Türkiye için bir AB üyelik perspektifi görmediğini de söyledi.

ÖNERİLEN MODEL

İngiltere 2020 ocak ayı sonunda AB üyeliğinden, 2021 yılı başında ise AB iç pazarı ve Gümrük Birliği’nden çıktı. Üyelik yerine, İngiltere ile AB arasında bir ticaret ve ortaklık anlaşmasında uzlaşma sağlandı. Anlaşma; malların kotasız serbest dolaşımını, enerji, nakliyat, yargı ve poliste işbirliğini öngörüyor. Türkiye, daha önce tam üyelik dışında bir perspektifi kabul etmeyeceğini net bir şekilde ortaya koymuştu.

BİLGİ NOTU

Friedrich Merz 15-16 Ocak tarihinde yapılacak CDU parti kurultayında üç genel başkan adayı arasında. Merz, anketlerde önde gidiyor. CDU Genel Başkanı aynı zamanda bu yıl yapılacak genel seçimlerde partinin başbakan adayı olma hakkına sahip.