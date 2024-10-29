Türkiye'ye 29 Ekim tebrikleri! Barış ve İstikrar vurgusu...

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Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Erdoğan'ı tebrik eden Lukaşenko, "Bağımsızlık yılları boyunca ülkeniz devlet inşasının her alanında kesinlikle önemli başarılar elde etti. Çağdaş Türkiye, ilerleme ve modernleşme yolunda emin adımlarla hareket etmekte, bölgede ve dünyada barış ve istikrarın korunmasında önemli rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.

Minsk ve Ankara'nın ticaret ve yatırımdan, insani yardıma kadar çok çeşitli alanlarda birçok projeyle birbirine bağlı olduğuna işaret eden Lukaşenko, "Her yıl güneşli ülkenizi turizm amaçlı ziyaret eden Belarusluların sayısı artıyor. Gelişmiş ulaşım bağlantısı ve vizelerin kaldırılması sayesinde Türk vatandaşları, Belarus'un misafirperver ve samimi, fark edilen özelliklerini hissetmek için mükemmel fırsatlara sahip." açıklamasını yaptı.

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Astana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temmuzda yaptığı "anlamlı toplantıyı" memnuniyetle hatırladığını kaydeden Lukaşenko, ikili temasları sürdürmeye hazır olduğunu ve Türkiye'ye resmi ziyaret davetinden memnuniyetle yararlanacağını belirtti.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık ve siyasi hayatında başarı, Türk halkına da birlik, refah ve barış dileğinde bulundu.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesi adına Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Türk halkını içtenlikle kutladığını ve bu günün Türkiye'nin tarihinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın Türkiye'nin Milli Günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.

Açıklamada Türk halkını, Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlayan Blinken, "Bu gün, ülkenizin tarihinde önemli bir kilometre taşıdır. Geride kalan yüzyılı aşkın sürede Türk halkının katettiği ilerlemeyi büyük bir takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

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Blinken, ortak değerler ve karşılıklı menfaatler temelinde iki ülke arasındaki dostluğun 101 yıllık süreçte ciddi gelişme gösterdiğini kaydederek, şunları kaydetti:

"NATO ittifakı, bölgesel barış ve güvenliğin köşe taşını oluşturmaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin 72 yıldır NATO müttefiki olmasından gurur duymaktadır."



AZERBAYCAN: BÖLGEDE VE DÜNYADA ADALET VE KALKINMANIN BEŞİĞİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, müttefik ve kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı bu muhterem günde, Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhuriyet'in kuruluş mücadelesinde canlarını feda eden şehit ve gazilerin saygıyla anıldığı kaydedildi.

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Mesajda, "Bölgede ve dünyada adaletin ve kalkınmanın beşiği olan Türkiye Cumhuriyeti, aynı zamanda bölgede ve uluslararası düzeyde tekrarı olmayan Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ilelebet yaşayacaktır" ifadesi yer aldı.

İRAN'DAN TEBRİK MESAJI



İran Dışişleri Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle tebrik mesajı paylaştı. Mesajda, "İran İslam Cumhuriyeti, kardeş ve komşu ülke Cumhuriyeti'nin halkını ve hükümetini Milli Günü dolayısıyla içtenlikle kutlar. İki ulus arasındaki bağlar karşılıklı saygı ve kalıcı dostluk içinde güçlenmeye ve gelişmeye devam etsin" ifadeleri kullanıldı.



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NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. NATO'dan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı'nda Müttefikimiz Türkiye'yi kutluyoruz" denildi. NATO Hava Komutanlığı ise mesajında, "Türkiye'den tüm dostlarımızın ve meslektaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.



AMAZON ATATÜRK FİLMİ İLE KUTLADI

Amazon Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Hatay’da bulunan Gülümseten Hayaller Topluluk Evi’nde “ATATÜRK 1881-1919” filminin ilk bölümünün özel gösterimini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye’nin geçen yıl Serinyol El Ele Dayanışma Derneği (SEDYAD) yerleşkesinde, Hayalime Ortak Ol Topluluğu işbirliğiyle hayata geçirdiği Gülümseten Hayaller Topluluk Evi, bu özel gösterimle bir kez daha topluma katkıda bulundu.

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Prime Video'da 9 Eylül'de gösterime giren "ATATÜRK 1881-1919" filminin birinci bölümü, 1881-1915 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk ve gençlik dönemini ele alıyor.

Filmde, Atatürk'ün bir lider ve kahraman olma süreci anlatılıyor. Bugünden itibaren Prime Video'da izlenebilecek olan ikinci bölüm ise Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesindeki liderlik rolünü ve dönemin isimsiz kahramanlarıyla birlikte verdiği mücadeleleri işliyor.

İkinci film, Gelibolu, Doğu Cephesi ve Suriye Cephesi’ndeki savaşlarını kapsayarak Atatürk'ün Osmanlı'nın kaderini değiştiren kahramanlıklarını ekranlara taşıyor.



ABD'de Texas eyaletinin büyük şehirlerinden biri olan Plano'nun Belediye Başkanı John Muns, 29 Ekim'i kentte "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan etti.



YUNANİSTAN'DAN KUTLAMA



Yunanistan Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Türkiye halkının ve hükümetinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz" denildi.