Türkiye’ye 2025’te 1 milyon Schengen vizesi

Türkiye’nin AB için bir stratejik ortak olduğunu söyleyen Vilnickus, vize sorununun çözümü için uygulamaya giren yeni kademeli sistemle ilgili de bilgi verdi:

OLUMLU ETKİ ARTACAK

“Türkiye AB için kilit ortak. 2025 çok güçlü ve iyi bir yıldı. Pozitif gündemimiz inanılmaz hızla devam etti. Ticaret, göç, güvenlik, iklim, bilimsel araştırma ve inovasyon konularında pek çok toplantı geliştirdik. Her diyalog toplantısı son derece somut sonuç sonuçlar doğurdu. Bu son bir yılda ilişkilerin sürdürülmesinin sonuç verdiğini gördük.

2025 yılı sonu itibarıyla 1 milyondan fazla Schengen başvurusu Türkiye’de işleme alınmış olacak. Türkiye Çin’den sonra ikinci sırada. Ret oranı ise küresel oranla paralel. Yaz aylarında AB yeni kademeli vize uygulamasını başlattı. Bu çerçevede Türk vatandaşları geçmişte sorun yoksa çok girişli ve uzun süreli vize alabilecek. Bu uygulamanın ilk aylarında geçen yıla kıyasla daha fazla çoklu giriş vize verildi. Zamanla çok daha olumlu bir etki göreceğiz, hem randevu ve bekleme sürelerinde hem de vize alma sürelerinde. Vize serbestisi görüşmelerinin yeniden başlatılması kararlaştırıldı. Karşılanmamış 6 kriter var, bu süreç başarılı olursa tüm Türk pasaport sahipleri vizesiz seyahat edebilecek.”