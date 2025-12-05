Türkiye'nin yükselişi komşuyu korkuttu! MSB uyarmıştı... Atina'dan 'Yeni savaş doktrini'

Haberin Devamı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye’yi hedef alarak Ege Denizi’ndeki savunma doktrininde köklü değişikliğe gideceklerini duyurdu. Dendias, “Ege’yi füzeler ile kilitleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dendias’ın sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye’yi hedef alan girişimlerin “başarıya ulaşamayacağı” vurgulandı.

YUNAN BASINI: YENİ SAVAŞ DOKTRİNİ

Yapılan açıklamaların ardından gözler Ege'ye çevrilirken Yunan haber sitesi OnAlert, Atina'nın "Yeni savaş doktrini" iddiasıyla dikkat çeken bir haber yayımladı.

OnAlert, Türkiye’nin artan bölgesel gücüne karşı Atina’nın ağır silahlar yerine uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli vuruş kapasitesine sahip sistemlere geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Haberde, “Artık yalnızca ağır ateş gücü değil, hassas, mobil ve uzun menzilli vuruş kabiliyeti de belirleyici olacak” denildi.

Türkiye’nin yükselen gücünün Atina'da endişe yarattığı belirtilen haberde, Yunanistan’ın bu hamle ile Ege’de üstünlük kurmayı hedeflediği kaydedildi.

Haberde, Atina’nın yeni uzun menzilli doktrininin gelecek adımları şöyle sıralandı:

F-16V, Rafale, PULS, Spike NLOS, FDI HN fırkateynleri ve İHA’ların tek bir C4ISR ağına bağlanması

Güdümlü bomba ve füze stoklarının artırılması

Hava ve kara unsurlarının eş zamanlı ortak operasyonlara hazırlanması

Uydu görüntülerinin, MALE sınıfı İHA’ların ve radarların sürekli güncellenmesi

Uzmanlar, Atina’nın bu yeni stratejiye yönelmesinin, Türkiye’nin son yıllarda kaydettiği askeri teknoloji ilerlemesinin Yunanistan’da yarattığı “derin endişenin” açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

BORA VE TAYFUN TÜRKİYE'YE ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

OnAlert, İsrail’den satın alınan PULS çoklu roketatar sistemine özel yer ayırıldığına değindi ve PULS'un yanı sıra EXTRA füzeleri ile Predator Hawk sistemlerinin Yunanistan’a “bölgesel üstünlük” sağlayacağını iddia etti.

Uzmanlara göre tüm bu değerlendirmeler, Atina’nın Türkiye’nin artan savunma teknolojilerine karşı yeni çözümler aradığını gösterdi. Haberde, tüm bu sistemlerin Ege adaları ve kıyı bölgelerine konuşlandırılmasının “yeni uzun menzilli doktrinin ilk somut göstergesi” olduğu ifade edildi.

OnAlert, Türkiye’nin Bora ve Tayfun gibi balistik füze programlarıyla üstünlük sağladığını, Atina’nın ise PULS, SCALP ve Rampage sistemleriyle bu tabloyu “dengelemeyi veya tersine çevirmeyi” amaçladığını yazdı.

DOKTRİNİN MERKEZİNDEKİ ÜÇ SİLAH SİSTEMİ

Haberde, geliştirilen doktrinin merkezinde Yunanistan’ın kara gücüne yoğunlaşıldığı öne sürüldü ve Atina'nın ağırlıklı olarak odaklandığı üç ana silah sistemini şöyle sıraladı:

Spike NLOS:

32 kilometrelik menziliyle “görüş hattı dışı” hedefleri vurabilen sistemin, Ege’de deniz ve kara hedeflerine karşı “kritik caydırıcı kapasite” oluşturacağı kaydedildi.

Rampage hava–yer füzesi:

150 kilometrelik menzile sahip füzenin, savaş uçaklarından atıldığında kara hedeflerine ve stratejik altyapılara karşı yüksek isabet sunduğu belirtildi.

SCALP seyir füzesi:

250 kilometrenin üzerindeki menziliyle Yunanistan’ın “stratejik derinlikte nokta vuruş” kabiliyetini artırdığı ve doktrinin temel unsurlarından biri hâline geldiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, Atina ile Tel Aviv arasındaki "savunma iş birliğinin Türkiye tarafından dikkatle izlendiği” öne sürüldü.