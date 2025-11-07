Türkiye'nin yükselişi İsrail'de endişe yarattı: Dünyada lider konumda... 'Etkisi her geçen gün artıyor'

Haberin Devamı

İsrail basını, Türkiye ile İsrail arasındaki insansız hava aracı (İHA) rekabetine ilişkin dikkat çekici bir analiz yayımladı.

Tel Aviv merkezli Globes gazetesi, iki ülke arasında giderek artış gösteren rekabetin Suriye hava sahasında “olası çatışmaları doğuracağı” iddiasında bulundu.

Türkiye ile İsrail arasında hızla büyüyen bir İHA rekabeti olduğu öne sürülen haberde, İsrail ile "insansız çarpışma" riski bulunan Türkiye'nin küresel İHA ticaretinde başlıca üretici haline geldiği belirtildi.

MAVİ MARMARA İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Haberde, Mavi Marmara krizi sonrası bozulan ilişkilerle başlayan İHA rekabetinin artık yalnızca bölgesel değil, “küresel bir güç mücadelesi” haline geldiği kaydedildi.

Globes, Türkiye’nin bu süreçte kendi İHA projelerinde bağımsızlık kazanmasını kritik bir kırılma noktası olarak nitelendirerek, “Bu olay, Türkiye’nin insansız hava araçları üretiminde bağımsızlık kazanmasının başlangıcı oldu” ifadelerine yer verdi.

“TÜRKİYE DÜNYA ÇAPINDA LİDER KONUMA ULAŞTI”

Haberde, Türkiye’nin Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 ve Akıncı ile TUSAŞ’ın ürettiği Aksungur İHA’ları sayesinde dünya çapında lider bir pozisyona geldiği vurgulandı.

Globes, “Türk İHA’ları savunma sanayii ihracatının yüzde 25-33’ünü oluşturuyor; bu oran, İsrail’in 2024’teki toplam ihracatının yalnızca yüzde 1’iyle karşılaştırıldığında Türkiye’nin gücünü ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar TB2 ihracatının 600 adeti aştığını belirten gazete, Türkiye’nin bu alanda dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu aktardı.

TÜRKİYE’NİN SAVUNMA İHRACATINDA BÜYÜK SIÇRAMA

Globes, Türkiye’nin geçen yıl 178 ülkeye savunma ürünü ihraç ettiğini yazdı. Haberde Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Katar’ın önde gelen alıcılar olduğu aktarıldı.

Gazeteye göre Türkiye’nin savunma ihracatı, 2015-2019 dönemine göre yüzde 103 arttı ve bu artış Ankara’nın küresel savunma sanayiindeki etkisini açıkça ortaya koydu.

BAYKAR ZİRVEDE: 1.8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Haberde, Baykar’ın Türkiye’nin savunma ihracatı listesinin açık ara lideri olduğu belirtildi.

Globes, “Baykar’ın 2024 ihracat geliri 1.8 milyar dolara ulaştı. İkinci sıradaki TUSAŞ 750 milyon dolar, üçüncü sıradaki ASFAT ise 644 milyon dolar seviyesinde kaldı” ifadeleriyle şirketin rekabet gücüne dikkat çekti.

TÜRK İHA’LARININ KÜRESEL ETKİSİ: KARABAĞ VE UKRAYNA SAVAŞLARI

Haberde, Türk İHA’larının yalnızca askeri alanda değil, diplomatik alanda da Türkiye’ye büyük bir avantaj sağladığı kaydedildi.

Globes, “Azerbaycan’ın Karabağ Savaşı’nda ve Rusya-Ukrayna savaşının başında Türk İHA’larından etkin şekilde yararlanması, Türkiye’nin uluslararası alandaki etkisini güçlendirdi” değerlendirmesini yaptı.

“TÜRKİYE ARTIK KENDİ KÜRESEL MARKASINI OLUŞTURDU”

Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise Türkiye’nin teknoloji bağımsızlığına ulaşması oldu. Gazete şu ifadeyi kullandı:

“ABD teknolojilerinden ilham almasına rağmen, Türkiye artık kendi küresel markasını oluşturmuş durumda. İsrail kendi İHA’larını övme konusunda temkinli davranırken, Türk İHA’larının etkisi her geçen gün artıyor.”

Uzmanlara göre Türkiye’nin yükselişi, iki ülke arasındaki rekabeti “teknoloji yarışından çıkartıp küresel savunma ve stratejik güç mücadelesine” dönüştürüyor.