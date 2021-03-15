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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 07:53 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Mercan, ABD'ye geldi

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Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Mercan, ABD'ye geldi

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, görevine başlamak üzere başkente ulaştı.

Büyükelçi Mercan, Dulles Uluslararası Havalimanı'na gelişinde büyükelçilik çalışanları, Türk-Amerikan toplumunun temsilcileri ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Daha önce Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüten Mercan, son büyükelçiler kararnamesi ile Washington'a atanmıştı.

 

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