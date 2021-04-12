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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 21:03 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin yeni Paris Büyükelçisi Onaner güven mektubunu sundu

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Türkiye'nin yeni Paris Büyükelçisi Onaner güven mektubunu sundu

Türkiye'nin yeni Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Onaner, Elysee Sarayı'nda güven mektubunu Macron'a sunarak görevine resmen başladı. Onaner, güven mektubunu sunma töreni vesilesiyle Macron ile kısa bir görüşme yaptı.

Görüşmede, Macron ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 2 Mart'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede gündeme gelen konularda, ilişkileri yeniden arzu edilen seviyeye taşıma iradesinin yinelendiği belirtildi.

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