Türkiye’nin yeni gözdesi İsrail basınında: Gökçeri mercek altında... 'Dengeleri değiştirebilir'

Türkiye’nin, savunma sanayisindeki hamleleri Yunanistan ve İsrail basınında yankılanmaya devam ediyor. İsrail merkezli Nziv haber sitesi, Türkiye’nin geliştirdiği “Gökçeri” gözetleme balonlarını detaylı analiz etti.

“İnsansız hava araçlarından sonra: Türk casus balonları geleceğin istihbarat toplama aracı mı olacak?” başlıklı analizde, Türkiye’nin insansız hava araçları teknolojisindeki başarılarının ardından gözetleme balonlarına yöneldiği belirtildi.

Gökçeri'nin hem askeri hem sivil alanlarda büyük bir sıçrama yarattığı belirtilen yazıda, Türkiye’ye İstihbaratta stratejik kozlar sağlayacağı ve küresel rekabete hazır olduğu kaydedildi.

Türkport forması tarafından geliştirilen Gökçeri sayesinde Ankara'nın istihbarat toplama kapasitesini güçlendirdiği ve sınır güvenliğinde etkinlik kazandığı vurgulanan analizde, balonların yaygınlaşması Türkiye’ye şu avantajları sağlıyor:

Suriye sahasında üstünlük: Terör gruplarının hareket alanını daraltma, sınır güvenliğini sıkılaştırma ve kaçak silah sevkiyatını engelleme.

Elektronik harp avantajı: Yerel grupların iletişimini bozma, sahadaki denklemleri değiştirme.

Uluslararası etkinlik: Körfez ve Avrupa ülkelerine yapılacak ihracatlarla diplomatik gücü artırma.

KÜRESEL PAZARIN YÜKSELEN YILDIZI

Gökçeri, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) tanıtıldı ve özellikle Ukrayna, Litvanya ve Körfez ülkelerinden yoğun ilgi gördü.

Gökçeri'nin uluslararası pazarda yükselen bir yıldız olma konumuna geldiği vurgulanan analizde, Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında yeni bir sayfa açabileceğine işaret edildi.

Türkiye’nin uzun süreli ve geniş kapsamlı gözetleme imkanı elde ettiğini aktaran Nziv, Gökçeri'nin teknik özelliklerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"En büyük modeli, 40 metre uzunluğa ulaşıyor. Helyumla şişirilerek 1.200 metreye kadar yükselebiliyor. 18 gün boyunca kesintisiz havada kalabiliyor. Optik ve termal kameralar, iletişim röleleri, elektronik harp sistemleri ve hatta gerektiğinde entegre silah sistemleri ile donatılabiliyor"

TÜRKİYE'NİN DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALDI

Haziran ayından itibaren balonların Suriye sınırında operasyonel olarak konuşlandırıldığı belirtilen analizde, Türkiye'nin bu sistemler sayesinde sınır hattındaki olası tehlikeli faaliyetleri hızlıca fark edebildiği vurgulandı.

Haberde Gökçeri'nin; istihbarat toplama kapasitesine, iletişim hatlarını dinleyebilme yeteneğine, elektronik harp kabiliyetiyle düşman unsurlarının haberleşme ağlarını bozabildiğine dikkat çekildi ve Türkiye’ye bölgede önemli bir üstünlük kazandırdığının altı çizildi.

Nziv, "Alt sistemlerinin büyük bölümünü Türkiye’de geliştirilmesi, Ankara’nın savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltma hedefine stratejik katkı sağlıyor" ifadesini kullanırken bu yönüyle Gökçeri'yi “ulusal entegrasyonun bir sembolü” olarak tanımladı.

Nziv, Türkiye’nin Gökçeri ile küresel gözetleme teknolojileri pazarına güçlü bir şekilde girmesine ilişkin "bölgede dengeleri değiştirme potansiyeline sahip" değerlendirmesinde bulundu ve “Gökçeri yalnızca bir savunma ürünü değil, aynı zamanda Türkiye’nin istihbarat ve diplomasi alanında elini güçlendiren stratejik bir koz” dedi.

SİVİL KULLANIMDA DA ETKİLİ

Analizde, balonların yalnızca askeri değil, sivil kullanımda da devrede olduğu belirtildi. Türkiye’nin güneyinde telekomünikasyon şirketleriyle yapılan anlaşmalar kapsamında kritik altyapıların gözetlenmesinde kullanılmaya başlanan sistemlerin, petrol sahalarının güvenliği için de planlandığı kaydedildi.

Nziv ayrıca, sistemlerin potansiyel risklerine de dikkat çekti. Balonların gelecekte saldırı amaçlı silahlarla donatılabilmesinin bölgede yeni gerginliklere yol açabileceği, siber saldırılar veya yabancı istihbarat operasyonlarına karşı korunmaları gerektiği ifade edildi.

GÖKÇERİ’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ürün için Türkiye'nin ilk helyum sızdırmaz çeperi geliştirildi ve patentlendi. Oluşturulan çözüm, alınabilen çeperlerden daha hafif ve daha az helyum geçirgen özelliğe sahip bulunuyor. Çeperin daha az helyum geçirgen olması ürünün daha fazla süre havada kalmasını sağlıyor. Böylece, uluslararası standartta 3-4 gün uçuş yapan ürünler yerine, 7-10 gün bandında görev yapacak yerli bir ürün ortaya çıkarıldı. Bu çeper teknolojisine ait çalışma uzay ve gıda başta olmak üzere bir dizi alanda da kullanılabilecek.

Ürün, mobil olması, uçuş öncesi tüm operasyonları 4 saat içinde bitirilerek göreve hazır hale gelmesi, görev sonrası 4 saat içinde toplanıp başka bir alana sevk edilebilmesiyle de rakiplerinden ayrılıyor. Böylece değişik noktalarda görev alabilen, mobilitesi yüksek bir ürün sunuluyor.

Uçuşu sağlayan helyumun görevden sonra vakumlanarak tüplere tekrar doldurulmasını sağlayan sistem yerli imkanlarla ilk kez geliştirilerek kullanıldı. Normalde helyum kompresörleri ithal edilen özel kompresörler arasında yer alıyor. TÜRKPORT mühendisleri helyum kompresörünün yerli olarak üretilmesini ve bu alandaki bağımlılığın ortadan kaldırılmasını sağladı.

Ürünün kontrol ve uçuşunu, faydalı yükün kontrolünü sağlayan tüm yazılım, gömülü sistemler, sensör, ölçü ve değerlendirme birimleri yerli imkanlarla geliştirildi.

Ürünü yere bağlayan ip hem hafifleştirilmiş hem de içine fiber optik kablaj konumlandırılarak yerli imkanlarla imal edilmiş ilk ürün olma özelliği taşıyor. Taşınan faydalı yükün tüm dijital verilerinin fiber optik kabloyla yer kontrol ünitesine aktarımı sağlanarak olası bir elektronik saldırıda ürüne ait yazılımlara zarar verilmesi ve/veya ürüne ait yazılıma sızılması engellendi.