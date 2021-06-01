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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.06.2021 - 20:03 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin yeni Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar güven mektubunu sundu

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Türkiye'nin yeni Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar güven mektubunu sundu

Türkiye'nin yeni Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye güven mektubunu sundu.

Devlet Başkan Buhari, başkent Abuja'daki Aso Rock konutunda Büyükelçi Bayraktar ile Pakistan, Ukrayna, Çin ve Bulgaristan'ın yeni atanan büyükelçilerini kabul etti.

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'nın da bulunduğu kabulde Bayraktar, güven mektubunu Buhari'ye sunarak resmen göreve başladı.

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